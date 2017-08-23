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Spor

Altay, forvet Muharrem Ozan Cengiz'le anlaştı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, Ankaragücü ile yollarını ayıran forvet Muharrem Ozan Cengiz'le anlaştı

23 Ağustos 2017 16:46

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, Ankaragücü ile yollarını ayıran forvet Muharrem Ozan Cengiz\'le anlaştı. Başkent ekibiyle vedalaşarak İzmir\'e gelen 28 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Geçen sezon Ankaragücü\'nde şampiyonluk yaşayan golcü oyuncu, 27 maçta 11 gol attı. Marmarisspor, Çorumspor, Bandırmaspor, Şanlıurfaspor, Evkur Yeni Malatyaspor\'da da görev alan Muharrem Ozan\'ın, 2\'inci Lig\'de 245 müsabakada 76 golü bulunuyor. Altay, Abdülkadir\'e karşılık Şanlıurfaspor\'dan takasla alacağı kanat oyuncusu Ozan Sol\'un transferinde de sona yaklaştı.
Öte yandan transfer yasağını kaldırmak için eski alacaklılarla görüşen Altay\'ın indirim teklifleri kabul görmedi. İzmir ekibinde yönetime faizleriyle 1 milyon 815 bin TL\'lik fatura çıktı. Siyah beyazlılar, aralarında teknik direktör Ümit Kayıhan ve Ümit Turmuş\'ın da bulunduğu 6 teknik adama, 12 futbolcuya, 2 personele ve 2 kulübe ödeme yapacak.
Altay\'da daha önce forma giyen Erdal Güneş, Volkan Altın, Serdar Karkın, Mikail Albayrak, Korhan Öztürk, Serkan Akın, Ömer Arslan, Cumhur Yılmaztürk, Hüseyin Cihan Avcu, Hasan Eryey, Gurur Yazar ve Serkan Silan\'ın alacakları kapatılacak.

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