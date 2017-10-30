Altay evinde yenilgi yüzü görmüyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,(DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta dün evinde en önemli rakiplerinden Sakaryaspor\'u 1-0 mağlup ederek 20 puanla 3. sıraya yerleşen Altay, yalnız 1 puan gerisinde olduğu lider Gümüşhanespor\'la birlikte iç sahada en iyi performansı sergileyen iki takımdan biri oldu. Taraftarının önünde yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, İzmir\'deki 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan topladı. Deplasmandaki 5-3\'lük Kırklarelispor yenilgisinin ardından zor bir hafta geçirdiklerini dile getiren teknik direktör Cüneyt Biçer, \"Bu mağlubiyetin ardından Sakaryaspor\'a karşı oynamamız motivasyon açısından bizim için avantaj oldu. Dersimizi iyi çalıştık ve istediğimiz sonucu aldık\" diye konuştu.

Takımının oyun disiplininden bir an olsun kopmadığını ifade eden Biçer, \"İyi bir savunma takımı olmamız gerektiğini konuşmuştuk ve bunu büyük oranda becerdik. Sahada mücadele inanılmazdı. Herkes kazanmak için oynadı. Bu yılın en inançlı maçını oynadık. Özellikle tribüne müthiş desteği için teşekkür ediyoruz. Çok zor bir grupta yer alıyoruz. Her takım yenilebiliyor. Hedefimiz kazansak da kaybetsek de değişmiyor. Bu inancı ve arzuyu deplasmana da yansıtmalıyız\" dedi.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu ise \"En çok biz isteyeceğiz, en çok biz çalışacağız, en çok biz inanacağız. Şampiyonluk parolamız bu\" sözleriyle soyunma odasında takımı tebrik ederek Altay Marşı\'na eşlik etti.

GEMİYİ KURTARAN KAPTAN

Altay\'ın takım kaptanı Murat Uluç, attığı gollerle siyah-beyazlı ekibe hayat vermeye devam ediyor. Geçen sezon 3. Lig\'de attığı 18 golle İzmir ekibini sırtlayan deneyimli santrfor, bu sezon Sakaryaspor ağlarını havalandırarak gol sayısını 7\'ye çıkardı. Krallık yarışında Kırklarelispor\'dan Sinan Kurumuş\'la zirveyi paylaşan 36 yaşındaki forvetin fileleri sarstığı randevularda Altay 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Öte yandan Silivrispor deplasmanı öncesi ön libero Atakan cezalı duruma düştü.

TRİBÜNLER BÜYÜLEDİ

Altay taraftarlarının Sakaryaspor maçında sergilediği koreografiler büyük alkış aldı. Müsabaka başlamadan Alsancak Stadı\'nın görselini, \"Hatırla sevgili o mesut geceyi\" yazısıyla kapalı tribünde açan siyah-beyazlılar, özellikle 35. dakikada Mustafa Kemal Atatürk pankartıyla takdir topladı. İzmir Marşı eşliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda gerçekleşen ikinci koreografi taraflı tarafsız tüm futbolseverler tarafından beğeni alırken, sosyal medyada da defalarca paylaşılarak ses getirdi.