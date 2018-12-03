Altay evinde kayıp

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Altınordu\'ya evinde 2-1 yenilen Altay, bu sezon taraftarı önünde istediği skorları elde edemedi.

Siyah-beyazlılar topladığı 16 puanın 9\'unu deplasmanlarda kazanırken, sahasında ise hanesine sadece 7 puan yazdırabildi. Evinde 7 müsabakaya çıkan Altay, yalnız 2 galibiyet aldı. Sahasında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden Altay 14 puan kaybetti. İlk haftada seyircisiz oynanan maçta Ümraniyespor\'u 1-0 yenen İzmir ekibi, 2 hafta önce de Adana Demirspor engelini 3-0\'la geçmişti. Altay, içerde Giresunspor ve Gençlerbirliği\'ne 1-0, Denizlispor\'a 3-1, son olarak da Altınordu\'ya 2-1 mağlup oldu.

Adanaspor\'la da 2-2 berabere kalan İzmir temsilcisi, evinde 8 gol atıp 9 gol yedi. Süper Lig potasının 13, Play-Off hattının ise 7 puan gerisinde kalan 13\'üncü sıradaki siyah-beyazlılar devre arasına kadar Eskişehirspor (D), Osmanlıspor ve Elazığspor\'la (D) karşılaşacak. Teknik direktör Özden Töraydın 3 maçı en iyi şekilde tamamlayıp çıkışa geçeceklerini söyledi. Hatalardan dersler çıkaracaklarını belirten Töraydın, \"Son maçta elimizden gelen mücadeleyi gösterdik ancak talihsizdik. Altınordu maçı geride kaldı. Eskişehirspor deplasmanı için en iyi şekilde hazırlanacağız\" dedi.

