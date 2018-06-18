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Spor

Altay eski futbolcusu Metin'le flörtte

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'te mücadele edeceği yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yenilemeye hazırlanan Altay, eski futbolcusu Metin Yüksel'e kanca attı

18 Haziran 2018 17:04

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'te mücadele edeceği yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yenilemeye hazırlanan Altay, eski futbolcusu Metin Yüksel\'e kanca attı. Geçen sezonun ilk yarısında Manisaspor\'da ikinci devrede ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'da forma giyen orta saha oyuncusu Erzurum temsilcisiyle Play-Off\'tan Süper Lig\'e yükselme sevinci yaşadı. Sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan 28 yaşındaki futbolcunun da altyapısından yetiştiği Altay\'a dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Futbola başladığı Altay\'da 2009\'da profesyonel olan Metin, 1\'inci Lig\'te fazla forma şansı bulamayınca önce Tepecikspor\'a daha sonra Kahramanmaraşspor\'a kiralandı. 2012-13\'te 2\'nci Lig\'te yeniden siyah-beyazlı formayı terleten tecrübeli futbolcu yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle bir sonraki yıl sadece 2 maçta oynadı. İlgisizlikten yakınarak sözleşmesini tek taraflı fesheden Metin, daha sonra Manisaspor\'un yolunu tuttu. Metin, 3.5 sezon geçirdiği Manisa\'da küme düşme ve şampiyonluk yaşadı.

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