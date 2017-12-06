Altay camiası ve İzmir Erdoğan Tözge'ye ağlıyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in asırlık çınarı Altay, kulübün ve kentin sembol isimlerinden Erdoğan Tözge\'nin vefat haberiyle sarsıldı. Siyah-beyazlı kulüpte uzun yıllar yöneticilik yapan,1970\'li yıllarda başkanlığı üstlenen ve son olarak uzun yıllar Yüksek Divan Kurulu\'nda başkan olan 89 yaşındaki Tözge, tedavi gördüğü özel bir hastanede kalp krizi nedeniyle bugün hayata gözlerini yumdu. Tözge\'nin bir hafta önce prostat ameliyatı olduğu öğrenildi. Tözge\'nin cenazesi cuma günü Alsancak Hocazade Camisi\'nde cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı\'na defnedilecek. Evli ve iki çocuk, iki torun sahibi olan Erdoğan Tözge, sevenleri ve yakın çevresi tarafından \"Ekselans\" lakabıyla anılıyordu. 1928 İzmir doğumlu Erdoğan Tözge, 1951 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi\'nden mezun oldu.

Müteahhitlik yaşamında sayısız konut, site, fabrika, banka binası, üniversite kampüs binaları, spor kompleksleri yapan Tözge, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı, İzmir Valiliği Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği, Ege Bölgesi Mimarlar Odası Başkanlığı ve 40\'a yakın sosyal dernekte ön planda görev alıp başkanlığı yürüttü. A Milli Takım\'ın eski teknik patronlarından Mustafa Denizli\'yi futbolcu olarak Altay ve Türk futboluna kazandıran isim olarak bilinen Tözge, Konak, Denizli, Muğla, Aydın, Alsancak, Karşıyaka, Ayvalık, Çeşme, Gündoğdu Rotary kulüplerini kurup Uluslararası Rotary Kulübü\'nden üstün hizmet ödülü aldı. Tözge, ayrıca İtalyan Sireg Su Arıtma Firması Türkiye Temsilciliği, Ekselans Turizm Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İZVAK başkanlığını üstlendi.

Taşpınar: \"Büyük bir değerdi.\"

ALTAY Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, İzmir, Altay ve spor camiası adına çok önemli bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, \"Altay kulübünde uzun yıllar her oluşumda, kurulda yer alan bir isimdi. Kulüp başkanlığı ve Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı\'nın yanı sıra Altay Sosyal Dayanışma Derneği Başkanlığı ve Altay Vakfı Başkanlığı yapmış tek insandı. İzmir sporuna hizmetleri olan yaşam biçimde Altay\'a büyük bir yer veren değerli bir büyüğümüzü kaybettik. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz\" dedi.

Ekmekçioğlu: \"Hepimiz üzgünüz.\"

ALTAY Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Erdoğan Tözge\'nin vefatının ardından, \"Camiamız önemli bir büyüğünü kaybetti, hepimiz üzüntülüyüz. Beklemediğimiz bir anda gelişen bir haber oldu. Kendisiyle bizzat çalışma şansı da bulmuştum, değerli bir insandı. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum\" dedi. Geçen sezon İstanbul\'daki Kartalspor maçında Erdoğan Tözge ile duygusal bir gün yaşadıklarını ifade eden Ekmekçioğlu, \"Gol olduktan sonra elimden tutarak bana destek vermişti. Çok iyi bir Altaylı\'ydı. Kulübünü çok seviyordu. Çok emeği geçti. Umarım biz de onun gibi iyi bir Altaylı olabiliriz\" diye konuştu. Altay bu hafta TFF 2. Lig Beyaz Grup\'taki Pendikspor maçına siyah bantla çıkacak, müsabaka öncesi Tözge için 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.

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