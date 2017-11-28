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Spor

Altay, Biçer'le devam edecek

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2

28 Kasım 2017 15:30

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta evinde Bugsaşspor\'la 3-3 berabere kalan Altay\'da taraftarların bir bölümünün istifaya davet ettiği Teknik Direktör Cüneyt Biçer\'in görevinde kalacağı açıklandı. Sportif Direktör Özden Töraydın, teknik direktör değişiminin gündemlerinde olmadığını belirterek, \"İlk yarının bitimine 3 hafta kaldı. Biz sadece bu 3 maça konsantre olmalıyız. Bu periyotta 9 puan toplarsak devre arasına lider giriyoruz. Hacettepespor (D), Pendikspor ve Gümüşhanespor (D) karşısında kayıp istemiyoruz\" dedi.
Bugsaşspor beraberliği nedeniyle herkesin özeleştiri yapması gerektiğini anlatan Töraydın, \"Biz 3-1 öndeyken skor neden 3-3\'e geldi, bunu herkes düşünmeli. Analizlerimizi yapacağız. Üzgünüz ancak toparlanmalıyız. Futbolcularımızla konuşacağız\" diye konuştu.
İzmir ekibinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen stoper İbrahim Öztürk ile orta saha oyuncusu Ferdi iyileşti. Tedavisi süren forvet Murut Uluç\'un durumu hafta içinde netleşecek. Cezalı sol bek Serkan\'ın yerine Kadir görev alacak.

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