Altay-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig’in 7. haftasında yarın oynanacak olan Altay - Beşiktaş müsabakasında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Süper Lig’in 7. hafta açılışında oynanacak olan Altay - Beşiktaş müsabakasında görev alacak hakem açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın İzmir’de oynanacak olan Altay - Beşiktaş karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.