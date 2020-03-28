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Spor

Altay Bayındır için Bayern Münih iddiası

28 Mart 2020 11:36

Manuel Neuer'e alternatif arayan Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ı transfer listesine aldığı iddia edildi.

34 yaşına giren Manuel Neuer'in sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için harekete geçen Bayern Münih'in tecrübeli ismin arkasına iyi bir yedek kaleci aradığı iddia edildi.

A Spor'un haberine göre Alman ekibinin listesinde Altay Bayındır'ın da yer aldığı belirtiliyor. Bayern scoutlarının bir süredir 21 yaşındaki Altay'ı takip ettiği, verilecek rapora göre harekete geçilebileceği bildirildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 25 maça çıkan Altay Bayındır kalesinde 33 gol gördü. Genç file bekçisi 5 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

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