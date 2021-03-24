Altay Bayındır güven veriyor: 9 maçta kalesini gole kapadı

Fenerbahçe'de bu sezonun en iyi isimlerinden biri olan Altay Bayındır, kalesinde devleşiyor. Beşiktaş maçına damga vuran genç eldiven, bu sezon 9 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

Fenerbahçe'de, Altay Bayındır, başarılı grafiğiyle göz kamaştırıyor. Beşiktaş derbisinde yaptığı kritik kurtarışlarla takımını maçta tutup puan almasında büyük rol oynayan genç eldiven, bu sezon yüzde 74'lük kurtarış oranıyla oynuyor.

Ceza sahası dışından gelen şutlarda başarılı bir çizgi yakalayan Altay, bu alanda yüzde 92'lik kurtarış oranı yakaladı.

Kalesinde gördüğü gollerin büyük bölümünü ceza sahası içinden yiyen 22 yaşındaki eldiven, 18 içinden çekilen şutlarda yüzde 62'lik kurtarış oranın da kaldı.

Sezon başından bu yana kalesinde 29 maçta 28 gol gören Altay, bu gollerin 25'ini ceza sahası içinden 3'ünü ise ceza sahası dışından yedi.

Topu oyuna sokma konusunda da ligin başarılı eldivenleri arasında olan Altay Bayındır, bu alanda yüzde 77'lik bir oran yakaladı.

Kalesini 9 kez gole kapatan Altay, sadece Gaziantep Futbol Kulübü maçında forma giymedi. Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda aldığı tek yenilgiyi de o maçta yaşadı.

Milli takım alt yaş gruplarında 14 kez forma giyen Altay, A Milli Takım kadrosuna da davet edildi.

Fenerbahçe'nin 2019 yazında MKE Ankaragücü'nden transfer ettiği Altay Bayındır'ın kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2023'de sona erecek.