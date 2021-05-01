Altay Bayındır çalışmalara başladı

Ligin 35. haftasında Başakşehir maçından önce antrenmanda şut çalışması sırasında el bileğindeki skafoid kemiğinde kırık oluşan ve ameliyat masasına yatan Altay Bayındır, elindeki bandajını atıp çalışmalara başladı.



Sarı-Lacivertliler'in file bekçisi Altay'dan gelen haber yüzleri güldürdü.



Başakşehir maçından önce antrenmanda şut çalışması sırasında el bileğindenki skafoid kemiğinde kırık oluşan ve ameliyat masasına yatan genç kaleci, sahalara beklenenden erken döndü.

Genç file bekçisi, ameliyat olduktan iki sonra hemen çalışmalara başlamıştı. Sağlam eliyle çalışmalarını yapan Altay, fiziksel idmanları da aksatmadı. Şimdi sıra iyileşmeye başlayan elini adapte etmeye geldi.



Çalışmalarda çok istekli olan Altay'ın kısa süre içinde formasına kavuşması bekleniyor.