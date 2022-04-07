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Spor

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti

07 Nisan 2022 16:25

Süper Lig ekibi Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altay Spor Kulübü’nde altı yıldır büyük bir gururla sürdürdüğüm başkanlık görevimi, bugün itibariyle bırakıyorum.

Genel kurulumuzun Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesine ve tüm idari-mali işleyişin düzenli olarak devamına yönelik planlama yapıldı.

Görev sürem boyunca destek veren Büyük Altay camiası ve taraftarına teşekkür ederken, çok kutsal bir görevi yerine getirmenin onuruyla sonsuz saygılarımı sunuyorum."

Özgür ekmekçioğluAltaybaşkanistifa
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