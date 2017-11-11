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Spor

Altay-Bandırmaspor maçından notlar

İZMİR,(DHA) - ALTAY Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Silivrispor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de, Bandırmaspor karşısında tek değişiklik yaptı

11 Kasım 2017 17:40

İZMİR,(DHA) - ALTAY Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Silivrispor maçında sahaya sürdüğü ilk 11\'de, Bandırmaspor karşısında tek değişiklik yaptı. Orta saha oyuncusu Fatih\'i kadroya almayan Biçer, cezası biten ön libero Atakan\'ı 11\'e monte etti. Siyah-beyazlılarda İbrahim Akın\'ın kadroya alınmaması dikkat çekti. Deneyimli futbolcunun sakatlığının bulunmadığı, hafta içinde antrenmanlardaki performansı nedeniyle tercih edilmediği belirtildi. İdman eksiği olan sağ bek Necdet de 18\'de yer almadı.
Bandırmaspor\'da 2015-16 sezonunda kupa sevinci yaşayan Altaylı forvet Murat Uluç ve sol bek Serkan, eski takımlarına karşı ilk 11\'de yer alırken, yine aynı sezon Bandırma ekibinde görev alan golcü Doğan ve forvet Ozan Cengiz ise Altay kulübesinde görev bekledi. Maçtan önce Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur ile Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, saha kenarında sohbet etti. Altaylı taraftarlar kapalı tribünde, az sayıdaki Bandırmaspor taraftarı ise kale arkası tribününde yerlerini aldı. Altaylı taraftarların 35. dakikada İzmir Marşı\'nı söyleyip, \"Mustafa Kemal\'in Askerleriyiz\" tezahüratını Bandırmalı seyirciler alkışladı.

 

 

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