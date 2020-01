Altay-Bandırmaspor: 1-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Emrah Ünal (xx), Mehmet Ali Akkor (xx)

ALTAY: Egemen (xx) - Mustafa (xxx), İbrahim Öztürk (xxx), Hayrullah (xxx), Serkan (xx), Atakan (xx), Ferhat (xx), Ferdi (xxx) (Dk. 77 Doğan x), Hüsamettin (xx), Furkan (xx) (Dk. 84 Maksut), Murat Uluç (xxx) (Dk. 70 Ozan Sol xx)

BANDIRMASPOR: Ali (xx) - Bahri Can (x) (Dk. 76 Hüseyin Altuğ x), Berkay Can (x), Özgür (x), Gökhan (xx), Birhan (x), David Deniz (x), Emre (x) (Dk. 37 Mesut x), Adem (x) (Dk. 46 Oğuzhan xx), Erhan (xx), Üstün (x)

GOL: Dk. 14 Murat Uluç (Altay)

SARI KARTLAR: Serkan, Hayrullah, Mustafa, Ozan Sol (Altay), Berkay Can, Bahri Can (Bandırmaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Berkay Can (Bandırmaspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 12\'nci hafta mücadelesinde Altay evinde Bandırmaspor\'u 1-0 yenerek rakibinden liderliği devraldı. İzmir ekibinin tek golü 14\'üncü dakikada Murat Uluç\'tan gelirken, konuk takımda Berkay Can, 85\'inci dakikada kırmızı kart gördü. İç sahadaki namağlup unvanını koruyan Altay 24 puana ulaştı, 2 haftalık galibiyet serisi sona eren Bandırmaspor 22 puanda kaldı.

11\'inci dakikada Altay atağında Furkan\'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Hüsamettin rakibinden sıyrılarak vurdu, kaleci Ali uzanarak köşeye giden topu kornere çeldi.

13\'üncü dakikada Bandırmaspor kontratağında Erhan\'ın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Birhan\'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Egemen\'in kucağında kaldı.

14\'üncü dakikada Altay golü buldu. Sol çizgide topla buluşan Ferdi\'nin yerden sert ortasında arka direkte kendini unutturan Murat Uluç meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

45+1\'inci dakikada Altaylı Furkan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vurmakta gecikince araya giren savunma tehlikeyi önledi.

51\'inci dakikada Bandırma ceza sahasına sokulan Furkan, Berkay Can\'ın müdahalesiyle kendini yerde buldu. Altaylı futbolcular penaltı beklerken, Hakem Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi.

60\'ıncı dakikada Ferdi\'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Hüsamettin\'in vuruşunda kaleci Ali gole izin vermedi.

81\'inci dakikada Bandırmaspor ceza sahasında oluşan karambolde penaltı noktası üzerinde topu önünde bulan Doğan kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

85\'inci dakikada Altaylı Maksut\'a sert giren Berkay Can direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

90+1\'inci dakikada sağdan Hüseyin\'in ortasında kaleci Egemen\'in elinden kaçırdığı topu Hayrullah çizgiden çıkardı.

Altay müsabakayı 1-0 kazandı.