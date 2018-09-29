Altay, Balıkesir'de terleyecek

İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de geçen hafta evinde Giresunspor\'u 1-0 yenilerek bu sezon ilk kez mağlubiyet üzüntüsü yaşayan Altay, yarın orta sıralarda bulunan Balıkesirspor Baltok\'a misafir olacak. Atatürk Stadı\'nda Erkan Özdamar\'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 16.30\'da çalacak. Balıkesirspor cezası nedeniyle taraftarından yoksun olacak. Altay\'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör Alper Avcı Giresunspor mağlubiyetini telafi edeceklerini söyledi.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Turu\'nda Kırşehir Belediyespor\'u 2-0 geriden gelip 3-2 yendiklerini hatırlatan Avcı, \"Sahaya kupa moraliyle çıkacağız. Balıkesir\'den 3 puanla dönep yeniden zirve yarışına ortak olmak istiyoruz. Rakibimizin seyircisi stada giremeyecek. Bu avantaj olarak görülse de kesinlikle bizim açımızdan zor bir karşılaşma olacak. Ben takımıma güveniyorum. Pozitif futbolla istediğimiz alacağız\" diye konuştu.