Altay - Ümraniyespor maçından notlar

Ergin KARATAŞ / İZMİR (DHA) - Altay, Spor Toto 1\'inci Lig\'de 7 yıl sonra oynadığı ilk maçında taraftarından yoksun kaldı. Siyah beyazlı ekip, geçen sezon 2\'nci Lig\'de Gümüşhanespor\'la oynanan şampiyonluk maçı sonrası aldığı ceza nedeniyle rakibini boş tribünler önünde ağırladı.

Siyah beyazlı yönetim maçtan 1 gün önce eski futbolcularına 950 bin TL borcunu ödeyerek yeni kadrosuna lisans çıkardı. Yeni transferlerden Paixao\'nun lisansı, Portekiz\'den beklenen evrak geç gelince maç sabahı çıkarıldı. Portekizli futbolcu, maça ilk 11\'de başladı.

Altay\'la ilk resmi maçına çıkmanın heyecanını yaşayan teknik direktör Alper Avcı, 11\'de 8 yeni, 3 eski futbolcuya şans verdi. Murat Uluç, İbrahim Akın, Atakan, Furkan gibi geçen 2 sezonun yıldızları ilk maçta kulübede otururken 11\'de eskilerden kaleci Emre, stoper İbrahim Öztürk ve Ferhat oynadı.

Teknik direktör Alper Avcı, yeni transferlerden Gençer, Yasin, Özgür, Metin , Aganovic, Pedro, Kappel ve Paixao\'yu ilk 11\'de sahaya sürdü. Yabancılardan Ivanov, ilk haftaya kulübede başladı. Altyapıdan çıktıktan sonra Manisaspor ve BŞB Erzurumspor\'da oynayan Metin, 4 yıl sonra Altay forması giydi.

İzmir temsilcisinde geçen sezon TFF 2\'nci Lig\'de teknik direktörlük yapıp son 4 maç öncesi ayrılan İsmet Taşdemir, rakip Ümraniyespor\'un dümeninde sahaya çıktı. Altay, Taşdemir\'in ayrılması sonrası görevi devralan sportif direktör Özden Töraydın yönetiminde 4\'te 4 yaparak şampiyon olmuştu.