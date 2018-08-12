Altay - Ümraniyespor: 1-0

Ergin KARATAŞ / İZMİR (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Engin Erdem (xx), Muhammet Yumak (xx)

ALTAY: Emre (xxx) - Yasin (xx), Gençer (xxx), İbrahim Öztürk (xxx), Özgür (xx), Ferhat (xx) (Dk. 48 Atakan xxxx), Metin (xxx), Kappel (x) (Dk. 56 İbrahim Akın xxx), Aganovic (xx), Pedro (xx) (Dk. 76 Furkan xxx),Paixao (xx)

ÜMRANİYESPOR: Burak (x) - Oğuz (xx), Mücahit (x), Tarık (x), Ondele (xxx), Timur (x), Recep (xx), Serkan (x) (Dk. 74 Bahadır x), Vasilogiannis (xx) (Dk. 46 Emircan x), Diabang (xx), Leandrinho (xx) (Dk. 67 Atabey xx)

GOL: Dk. 69 Atakan (Altay)

SARI KARTLAR: Metin (Altay) - Tarık (Ümraniyespor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'deki yeni sezonun ilk maçında Altay, Ümraniyespor\'u tek golle mağlup ederek lige 3 puanla başladı: 1-0. Ev sahibi ekip, Atatürk Stadı\'ndaki maçı geçen sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynadı. Altay\'ın golünü 69\'uncu dakikada oyuna ikinci yarıda giren Atakan attı.

1\'inci dakikada Ümraniyespor tehlikeli geldi. Altay defansının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Recep\'in şutu üstten auta çıktı.

28\'inci dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında Pedro sol kanattan serbest vuruşu kullandı, defanstan ileri çıkan Gençer\'in kafa şutunda top üstten auta gitti.

38\'inci dakikada konuk takımdan Tarık\'ın ceza sahası önünde topa eliyle dokunmasıyla kazanılan serbest vuruşu kullanan Altaylı Paixao, topu üstten az farkla auta gönderdi.

İlk yarı golsüz bitti.

50\'nci dakikada sağ kanattan Oğuz\'un ortasında Diabang\'ın şutunu Altay kalecisi Emre ayaklarıyla çıkardı.

66\'ncı dakikada gelişen Altay atağında Aganovic\'in sert şutunu kaleci Burak parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

69\'uncu dakikada Altay öne geçti. Atakan kendi yarı alanından sürüklediği topu ceza sahasına girerken sağ çaprazdan düzgün bir şutla ağlarla buluşturdu: 1-0.

Maç bu skorla sona erdi.

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