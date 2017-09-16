Altay - Şanlıurfaspor maçından notlar

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Şanlıurfaspor’u konuk eden Altay, bu müsabakayla birlikte taraftarına kavuştu. Geçen sezondan kalan seyircisiz oynama cezası nedeniyle ligin ilk haftasındaki Zonguldak Kömürspor maçında boş tribünler önünde mücadele eden siyah-beyazlılar, bu kez yaklaşık 5 bin kişilik taraftar desteğini arkasına aldı. İzmir ekibini kapalı tribünde destekleyen taraftarlar, müsabaka öncesi stadyum hoparlörlerinden çalınan Altay Marşı ile coştu.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu 9 Eylül’de gerçekleştirilen Alsancak Stadı’nın temel atma törenine katılan AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Şanlıurfaspor karşılaşmasında siyah-beyazlı takımı protokol tribününden takip etti. Altaylı taraftarlar, Dağ’a sevgi gösterisinde bulundu.

“Alsancak Altay’ındır oley” tezahüratı yapan siyah-beyazlılar Başkan Özgür Ekmekçioğlu için, “Bu taraftar seninle gurur duyuyor” şeklinde tempo tuttu. Altay taraftarı, 35. dakikada İzmir Marşı’nı söyledi. Maçı Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da takip etti.

Altay’da Teknik Direktör Cüneyt Biçer, adalesinden hafif sakatlığı bulunan deneyimli futbolcu İbrahim Akın’ı riske etmedi. Tecrübeli krampon kadroda yer almazken, ilk 11’de İbrahim Akın’ın yerine Ozan Sol forma şansı buldu. İlk 2 haftada 1 gol, 1 asistle oynayan Ozan, ilk kez 11’de yer aldı.

Yeni sezon öncesi Altay’dan ayrılarak Şanlıurfaspor’a transfer olan golcü Abdülkadir Akyıldız, yedek soyundu. Geçen sezon İzmir ekibinde kupa sevinci yaşayan genç forvet, kulübede görev bekledi.