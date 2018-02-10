Altay - Nazilli Belediyespor maçından notlar

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta oynanan Altay-Nazilli Belediyespor maçında iki takımın teknik patronu da ilk 11’lerde birer değişiklik yaptı. Altay Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, geçen haftaki Şanlıurfaspor deplasmanında görev verdiği Hayrullah’ı yedek soyundururken, Doğan’ı sahaya sürdü. Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Ahmet Yavuz ise Fatih’in yerine Abdülsamet’e forma verdi. Taşdemir, maçta önce meslektaşı Yavuz’a başarı diledi.

Altay’da sağ dizindeki sakatlık nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen forvet Muharrem Ozan, yoğun tedavi programı sonrası sürpriz bir şekilde Nazilli maçı kadrosunda yer aldı. Teknik patron Taşdemir, Muharrem’i kulübede bekletti. Altaylı taraftarlar kapalı tribünde takımlarını desteklerken, Nazilli Belediyespor’u az sayıda taraftarı kale arkası tribününde yalnız bırakmadı. Müsabakayı yaklaşık 2 bin futbolsever takip etti.