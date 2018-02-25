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Spor

Altay - Konya Anadolu Selçukspor: 4-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) STAT: İzmir Atatürk HAKEMLER: Ahmet Turan Timiroğlu (xx), Sezgin Altun (xx), Mehmet Öcal (xx) ALTAY: Egemen (xx) - Mustafa (xx), İbrahim Öztürk (xxx), Murat Türkkan (xxx), Serkan (xx), Ferhat (xx), Atakan (xxx) (Dk

25 Şubat 2018 18:49

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Ahmet Turan Timiroğlu (xx), Sezgin Altun (xx), Mehmet Öcal (xx)
ALTAY: Egemen (xx) - Mustafa (xx), İbrahim Öztürk (xxx), Murat Türkkan (xxx), Serkan (xx), Ferhat (xx), Atakan (xxx) (Dk. 46 Ferdi xx) , Fatih (xxx), Furkan (xxx) (Dk. 70 Ozan Sol xxx), Doğan (xxx), Muharrem Ozan (xxx) (Dk. 61 Murat Uluç xx)
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit Atalay (x) - Özkan (xx), Sertan (x), Mücahit Can (xx), Onurcan (x) (Dk. 46 Ahmet x), İbrahim Ak (x) (Dk. 46 Kadir x), Ayberk (x) (Dk. 50 Ali x), İbrahim Serdar (x), Alpay (xx), Savaş  (x), Seddar (x)
GOLLER: Dk. 32 Furkan, Dk. 39 Doğan, Dk. 48 Fatih, Dk. 72 Ozan Sol (Altay)
KIRMIZI KART: Dk. 33 Sertan (Konya Anadolu Selçuk)
SARI KARTLAR: Muharrem Ozan, Atakan, Ferdi (Altay), Sertan, Ayberk, Kadir (Konya Anadolu Selçuk)

 

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 24\'üncü hafta mücadelesinde Altay evinde Konya Anadolu Selçukspor\'u 4-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu Gümüşhanespor\'dan devraldı. 48 puana ulaşan siyah-beyazlı ekibin gollerini ilk yarıda Furkan ve Doğan, ikinci devrede ise Fatih ve Ozan Sol kaydetti. İzmir ekibi maç sonunda galibiyet sevincini taraftarıyla paylaştı. Konuk ekipte 33\'üncü dakikada kırmızı kart gören Sertan, takımını eksik bıraktı. Altaylı taraftarlar tribünde \"Çocuklar masum bir melektir\" pankartı açarak çocuk istismarına tepki gösterdi.

8\'inci dakikada sağdan Serkan\'ın kullandığı serbest vuruşta altı pasta Atakan kafayla dokundu kaleci Mücahit son anda topu çeldi.
32\'nci dakikada Altay golü buldu. Muharrem Ozan\'ın kaptığı topu önünde bulan Furkan, soldan ceza sahasına girerek karşı karşıya kaldığı kaleci Mücahit\'i avladı: 1-0.
33\'üncü dakikada orta sahada Altaylı Muharrem Ozan\'a dirsek atan Sertan direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
39\'uncu dakikada Konya ceza sahasında sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Atakan, daha müsait pozisyondaki Doğan\'ı gördü. Doğan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.
42\'nci dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Muharrem Ozan\'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkte patladı. İlk yarı Altay\'ın 2-0 üstünlüğüyle bitti.
48. dakikada sağdan rakip ceza sahasına giren Fatih sert bir vuruşla topu köşeden filelere yolladı: 3-0.
68\'inci  dakikada sol çaprazdan Murat Uluç vurdu, kaleci topu kornere çeldi.
72\'nci dakikada orta sahada buluştuğu topla ilerleyen Ozan Sol, uzak mesafeden müthiş bir vuruşla önde duran kalecinin üzerinden ağları havalandırdı: 4-0.
79\'uncu  dakikada Ozan Sol ve  82\'nci dakikada Doğan\'la mutlak pozisyonları değerlendiremeyen Altay, maçı 4-0\'lık skorla kazandı.

(FOTOĞRAFLI)

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