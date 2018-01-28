Altay - Kahramanmaraşspor: 3-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Segah Tunçkol (xx), Sefa Özcan (xx)

ALTAY: Egemen (xx) - Mustafa (xxx), İbrahim Öztürk (xx), Murat Türkkan (xxx), Serkan (xxx), Ferhat (xx), Atakan (xx) (Dk. 45 Hayrullah xx), Doğan (xx) (Dk. 63 Furkan xxx), Maksut (xx), Ozan Sol (xxx) (Dk. 90 Fatih), Muharrem Ozan (xxx)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (x) - Evren (x), Ramazan Kahya (xx), Cemal (x), Devrim (xx), Burak (x) (Dk. 86 İbrahim), Ramiz (xx), Yakup Ramazan (xx), Ethem Ercan (x), Okan (xx) (Dk. 81 Mert Sinan), Eser (x) (Dk. 65 Yusuf Emre x)

GOLLER: Dk. 12 Okan (Kahramanmaraş), Dk. 42 Murat Türkkan, Dk. 45+1 Muharrem Ozan, Dk. 86 Furkan (Altay)

SARI KARTLAR: Evren, Ethem Ercan (Kahramanmaraş)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta şampiyonluk hedefleyen Altay, 19. hafta mücadelesinde konuk ettiği kümede kalma mücadelesi veren Kahramanmaraşspor\'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti.

İzmir ekibinin gollerini ilk yarının sonunda Murat Türkkan ve penaltından Muharrem Ozan atan, ikinci yarıda Furkan attı. Konuk takımın tek sayısı Okan\'dan geldi. İki takım futbolcuları sahaya , \"Kalbimizle, Dualarımızla Mehmetçiğin Yanındayız\" pankartıyla çıktı. Altay puanını 36\'ya çıkarırken, Kahramanmaraşspor 15 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12\'nci dakikada konuk ekip golü buldu. Eser\'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Okan, yerden bir vuruşla kaleci Egemen\'i avladı: 0-1.

42\'nci dakikada Altay\'ın kazandığı serbest vuruşta Serkan\'ın ceza sahası içine kesti. Savunmadan ileri çıkan Murat Türkkan topa kafayla dokunarak skoru eşitledi: 1-1.

45+1\'inci dakikada sağ kanattan Ozan Sol\'un ortasında Kahramanmaraşlı Cemal topu eliyle kesinde hakem Burak Taşkınsoy penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Muharrem Ozan takımını öne geçirdi: 2-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

51\'inci dakikada Kahramanmaraş atağında soldan Yakup Ramazan\'ın ortasında Burak kafayı vurdu, top az farkla üstten dışarı gitti.

61\'inci dakikada Ozan Sol\'un geriye çıkardığı topa ceza sahasında Muharrem Ozan gelişine vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

67\'nci dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına sokulan Okan\'ın pasında Burak sert vurdu, kaleci Egemen topu güçlükle çeldi.

86\'ncı dakikada Altay farkı 2\'ye çıkardı. Bu dakikada sağdan Mustafa\'nın kestiği topu ön direkte Muharrem Ozan kafayla aşırdı, pozisyonu iyi takip eden Furkan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1. Maç bu skorla sona erdi.