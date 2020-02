Altay - Denizlispor: 1-3

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Kemal Mavi (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx)

ALTAY: Emre (xx) - Yasin (x), Gençer (xx), Ivanov (x) (Dk. 46 Eugenio x), Özgür (xx), Ferhat (xx) (Dk. 76 Daf xx), Atakan (x), Tevfik (x) (Dk. 67 Furkan x), Aganovic (x), Kappel (xx), Paixao (xx)

DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xx) - Alperen (xxx), Abdülkerim (xx), Taha Can (xxx), Kerem Can (xx), Deniz (xx), Burak Altıparmak (xx) (Dk. 67 Mbamba xx), Recep (xx), Aissati (xx), Burak Çalık (xxx) (Dk. 82 Gökhan), Mehmet Akyüz (xxx) (Dk. 89 Seddar)

GOLLER: Dk. 12 Paixao (Altay) - Dk. 24 Alperen, Dk. 30 Burak Çalık, Dk. 65 Taha Can (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Paixao, Aganovic (Altay)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 10\'uncu hafta mücadelesinde Altay evinde oynadığı Ege derbisinde Denizlispor\'a 3-1 mağlup oldu.

Maçın 12\'nci dakikasında Paiaxo ile öne geçen Altay karşısında Denizlispor, 24\'üncü dakikada Alperen, 30\'uncu dakikada Burak Çalık, 65\'inci dakikada Taha Can\'la gollerle 3-1\'lik üstünlüğü sağladı. Bu sonuçla Denizlispor 19 puana ulaşırken, Altay 12 puanda kaldı.

Teknik Direktör Alper Avcı\'yı istifaya davet eden Altaylı taraftarlar, diğer yandan bir gol bir asistle oynayan eski futbolcuları Burak Çalık\'ı oyundan çıkarken alkışladı.

2\'nci dakikada Denizlispor\'un soldan kazandığı kornerde Kerem Can\'ın ceza sahasına ortasında Taha Can\'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Abdülkerim vuruşunda meşin yuvarlak bu kez yan direğe çarptı.

12\'inci dakikada gelişen Altay kontratağında Aganoviç sol kanattaki Kappel\'i gördü. Kappel\'in yerden pasında Paixao karşı karşıya pozisyonda kaleci Stackhowiak\'ı avladı: 1-0.

24\'üncü dakikada Denizlispor eşitliği sağladı. Sağdan Recep\'in kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde Alperen sert bir vuruşla fileleri sarstı: 1-1.

30\'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Mehmet Akyüz\'ün aşırtma pasında soldan ceza sahasına giren Burak Çalık, topu köşeden ağlara yolladı: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Denizlispor\'un 2-1\'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

49\'uncu dakikada soldan Özgür\'ün ortasında altı pasta içerisindeki Kappel\'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Stackhowiak gole izin vermedi.

62\'nci dakikada Denizlispor kontratağında sağdan ilerleyen Recep bomboş pozisyondaki Burak Çalık\'ı gördü. Burak\'ın karşı karşıya vuruşunda kaleci Emre topu ayaklarıyla çıkardı.

65\'inci dakikada Burak Çalık\'ın pasında Altay defansı duraklayınca Taha Can bomboş pozisyonda plaseyi yaptı: 1-3.

73\'üncü dakikada sağ çaprazdan Mehmet Akyüz\'ün sert şutunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Denizlispor deplasmanda Altay\'ı 3-1 mağlup etti.

