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"Altanlar ve Ilıcak için verilen müebbet hapis cezası, yargının iktidarın emrine amade olduğunun kanıtıdır"

"Basın çalışanları içeride özgürlüklere karşı tutulan birer rehindir"

04 Mart 2018 11:14

Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ), şubat ayı raporunu açıkladı. Rapora göre, halen 171 gazeteci tutuklu. İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamada, Ahmet AltanMehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın, 16 Şubat’ta ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışmak’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması hatırlatılarak, "Bu ceza yargının siyasi iktidarın emrine amade olduğunun kanıtıdır" dendi.

Rapora göre 16 gazeteci gözaltına alındı, 3 gazeteci tutuklandı, 3 gazeteciye ağırlaştırılmış müebbet cezası, 4 gazeteciye 10 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Açıklamada, Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in Almanya ile Türkiye arasındaki pazarlık sonucu serbest bırakıldığına dikkat çekilerek değinilen raporda, “Bu karar da gösterdi ki basın çalışanları içerde özgürlüklere karşı tutulan birer rehindir” denildi.

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