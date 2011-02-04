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Yaşam

Altan'ın çaresizliğinin görüntüleri

DEFNE Joy Foster'in fenalaşması üzerine, doktor aramaya çıkan Kerem Altan'ın çaresizliğini yansıtan görüntüleri Akşam Gazetesi ele geçirdi.

04 Şubat 2011 02:00

 T24- DEFNE Joy Foster'in fenalaşması üzerine, doktor aramaya çıkan Kerem Altan'ın çaresizliğini yansıtan görüntüleri Akşam Gazetesi ele geçirdi.

 

Altan, önce bir polikliniğe gidiyor ancak burada doktor bulamayınca panik halinde koşmaya devam ediyor ve üç dakika sonra başka bir polikliniğe gidiyor. Burada da polikliniğin kapalı olduğunu gören Kerem Altan, camı yumrukluyor. İçeriden gelen bir görevliyle kısa bir konuşma yaptıktan sonra sağlık ekibi olmadığını öğrenince panik halde hastaneden koşarak ayrılıyor.

 

05.57.00: Doktor bulamayan Kerem Altan polikilinikten çıkıyor.

06.00.00: İkinci polikliniğe geliyor.

06.00.30: Kapının kapalı olduğunu gören Altan, cama vurarak içeridekilerin dikkatini çekmek istiyor.

06.00.50: Bir görevli kapıyı aralayarak ne olduğunu soruyor.

06.01.00: Altan, telefonla konuşarak hızla hastaneden tek başına uzaklaşıyor..

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