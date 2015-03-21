Altan Tan'dan 'izleme heyeti' tepkisi: Akorları bozulmuş, hepsi ayrı bir şey söylüyor

HDP Diyarbakır milletvekili Altan Tan, Diyarbakır Barosu'nun akşam saatlerinde düzenlediği Newroz resepsiyonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tan, izleme heyeti oluşturulacağı yönündeki haberlerine ilişkin, "'İmralı, Kandil, HDP her kafadan ayrı ses çıkıyor' diyordu. Görünen o ki kendi akorları bozulmuş, hepsi ayrı bir şey söylüyor" dedi.

Radikal’de yer alan habere göre, Diyarbakır’da yarın kutlanacak Newroz öncesi bu akşam Diyarbakır Barosu’nun düzenlediği bir Newroz resepsiyonu gerçekleştirildi. Suriçi’ndeki tarihi Cemil Paşa Konağı’nda Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Newroz resepsiyonuna çok sayıda milletvekili, siyasetçi, yazar ve aydın katıldı.

HDP milletvekilleri Leyla Zana, Altan Tan, Sırrı Sakık, Hasip Kaplan, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, HDP’den bu dönem Gaziantep adayı olması beklenen Celal Doğan’ın yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı konuğun katıldığı resepsiyon için Cemil Paşa Konağı’nın çevresinde çok sıkı güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve 7 Haziran seçimlerinde HDP’den milletvekili adayı olması beklenen Celal Doğan resepsiyona Ahmet Türk ve Sırrı Sakık’la birlikte geldi. Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy’un, Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve Celal Doğan’la uzun süre sohbet ettiği görülürken yağmur konuklara zaman zaman zor anlar yaşattı.

Tarihi Cemil Paşa Konağı’nın bahçesinde Newroz ateşinin de yakıldığı resepsiyonda Diyarbakır Barosu tarafından hazırlanan bir Newroz belgeseli gösterildi ve ardından davul zurna eşliğinde Newroz ateşi etrafında halaylar çekildi.

‘Görünen o ki kendi akorları bozulmuş’

Resepsiyon sırasında soruları yanıtlayan HDP Diyarbakır milletvekili Altan Tan, dün bir izleme heyeti oluşturulacağı yönündeki haberlerin basında yer almasının ardından bu sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu adımı doğru bulmadığı yönündeki sözlerini değerlendirirken, “Başbakan Davutoğlu’ndan bu konuda bir açıklama bekliyoruz. Cumhurbaşkanı bizzat kendisi, ‘İmralı, Kandil, HDP her kafadan ayrı ses çıkıyor’ diyordu. Görünen o ki kendi akorları bozulmuş, hepsi ayrı bir şey söylüyor” dedi. Tan, süreç için muhatabın hükümet ve başbakan olduğunu söyledi.

Resepsiyona geç saatlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte katılan Diyarbakır milletvekili Leyla Zana’ya katılımcılar büyük ilgi gösterdi.