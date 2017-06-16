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Politika

Altan Tan'a 2 yıl hapis!

Tan: Öksürsek "Bu suçtur" diyorlar...

16 Haziran 2017 15:55

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın Şanlıurfa 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Tan'a 2 yıl hapis cezası verilmesini ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.

Fezleke davaya dönüşmüştü

Tan hakkında 21 Mart 2012 tarihinde Şanlıurfa’da düzenlenen Newroz festivalinde yaptığı konuşmada, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ iddiasıyla hazırlanan fezleke, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından davaya dönüşmüştü.

Tan: Öksürsek "Bu suçtur" diyorlar...

Altan Tan cezanın açıklanmasının ardından Gazete Duvar’a yaptığı açıklamada, “Urfa Newroz’undaki konuşmamdan ötürü bir ceza verilmiş. Konuşmalarım gayet demokratik ve şiddet içermeyen bir konuşmaydı. Ama ne yazık ki öyle bir noktaya geldiler ki tabiri caizse öksürseniz bu suçtur diyorlar. Kararı doğru bulup tasnif etmek mümkün değil. Böyle kararların ülkeye bir yararı yok” dedi.

 

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