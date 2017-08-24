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Altan Tan: Irak'taki Kürtlere bağımsızlık, Suriye'deki Kürtlere statü, Türkiye'de herkese demokrasi

"PKK, Türkiye'de silahlara veda etmeli"

24 Ağustos 2017 15:21

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Erbil ziyareti, çözüm sürecini Kürt partileri nezdinde yeniden gündeme getirdi.

Rûdaw’a konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Kürt meselesinde diyalog için uygun bir zemin olması gerektiğini, bunun için de PKK'nın silahları bırakması gerektiğini söyledi.

"PKK silah bırakmalı"

Tan, "Her ülkenin özgül şartları ayrıdır. Suriye'deki meselesinin netleşmesi lazım. Bunun için de PKK’nın Türkiye’de silahlara veda etmesi lazım. Suriye’de de çoğulcu bir Kürt yapısının ortaya çıkması lazım. Tıpkı Irak Kürdistanı’nda olduğu gibi, Güney Kürdistan’da olduğu gibi. Şöyle özetleyebiliriz: Irak’taki Kürtlere bağımsızlık, Suriye’deki Kürtlere statü, Türkiye’de de Kürt’üyle, Türk’üyle herkese demokrasi” diye konuştu.

HAK-PAR: Çözüm süreci konusu eskidi

Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) ise çözüm süreci konusunun eskidiğini ve yavaş yavaş gündemden düştüğünü belirtti. HAK-PAR Başkanı Refik Karakoç, Türkiye ve Kürtler için başlıca konunun Kürdistan Bölgesi’ndeki referandum olacağını ifade etti.

Karakoç, “Çavuşoğlu’nun ziyaretinin yüzde 90 referandum için olduğunu biliyoruz. Referandumun yapılmaması için. Zaten kendisi direkt söyledi” dedi.

"Devlet silahları susturmak istiyorsa..."

Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) ise çözüm süreci ile PKK konusunu birbirinden ayırdı. PSK, Erbil-Ankara ilişkilerinde çözüm sürecinin değil ama PKK konusunun her zaman önemli bir gündem maddesi olduğunu belirtti.

PSK Genel Sekreter Yardımcısı Alaaddin Aras, “Devlet silahları susturmak istiyorsa ya da PKK’nın silah bırakmasını istiyorsa onlarla görüşsün” diye konuştu.

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