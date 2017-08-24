T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Barzani ile görüştü

Çavuşoğlu temaslarının ardından Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket edecek

24 Ağustos 2017 01:11

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

IKBY'nin Erbil kentine gelen Çavuşoğlu, Salahaddin kasabasındaki başkanlık konutunda Barzani ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye, IKBY Başkanlık Divanı Başkanı Fuat Hüseyin, İçişleri Bakanı Kerim Sincari ve Dışilişkiler Dairesi Sorumlusu Felah Mustafa katıldı.

Çavuşoğlu'nun, Barzani ile toplantısından sonra İslami Toplum Partisi (Komel) lideri Ali Bapir ile de bir araya geleceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kentteki temaslarının ardından Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket etmesi bekleniyor.

Irak ziyareti çerçevesinde dün gece başkent Bağdat'a gelen Çavuşoğlu, önce mevkidaşı İbrahim Caferi ile ortak basın toplantısı düzenlemiş daha sonra da Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Başbakan Haydar el İbadi, Meclis Başkanı Selim Cuburi ve Türkmen yetkililerle bir araya gelmişti.

 

ETİKETLER

çavuşoğluerbilbağdatıraktürkiyekürdistanreferandummesut barzani

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24