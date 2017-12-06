Altan Tan : Eğer devlet böyle bir adım atarsa kısmen de olsa yaranın bir bölümünü tedavi etmiş olur

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - HDP Milletvekili Altan Tan, Sur\'da sokağa çıkma yasağı sırasında evleri yıkılan vatandaşlara devlet kadrosunda iş verilmesi konusunda kanun teklifi verdiğini kaydederek \"Eğer devlet böyle bir adım atarsa kısmen de olsa yaranın bir bölümünü tedavi etmiş olur bu da devlet için kolay ve basit birşeydir. Sürekli kamuya alımlar devam etmektedir zaten. Kimse de niye bu insanları aldınız diye bir şey söylemez. “ dedi

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Altan Tan sokağa çıkma yasağının yaşandığı Sur\'da evleri yıkılan vatandaşların devlet kadrolarında işe başlatılması için kanun teklifi verdiğini bildirdi. Altan konuya ilişkin şunları söyledi: \"Diyarbakır Sur içinde evleri yıkılan, mağdur olan, orayı terk etmek zorunda kalan ister kiracı ister mülk sahibi her haneden en az bir kişinin devlet kadrolarında istihdam edilmesini öncelikli olarak görevlendirmelerini bir kanun teklifi olarak verdim. Bu insanlar mağdurdur neden kabul etmesinler. Bütün bu yaraları sarmanın tek merhemi sadece onları işe almak değil, bunun sosyal, kültürel boyutu var. Birçok sorunu var. Ben sadece bir derde derman söylüyorum o da geçim derdidir. Bu da sorunun önemli bir parçasıdır. Eğer devlet böyle bir adım atarsa kısmen de olsa yaranın bir bölümünü tedavi etmiş olur bu da devlet için kolay ve basit birşeydir. Sürekli kamuya alımlar devam etmektedir zaten. Kimse de niye bu insanları aldınız diye bir şey söylemez. “

\"ABD\'NİN ATEŞLE OYNAMAMASI LAZIM\"

Altan Tan, Kudüs konusuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: \"İsrali\'in Kudüs\'ü başkent etme kararını dünyanın kabulüyle ilgili tekrar bir gündem var. Bunu da en fazla ateşleyen ABD\'nin Kudüs\'ü resmen başkent olarak tanıma girişimleri. Ateşle oynanmaması lazım. ABD\'nin de ateşle oynanaması lazım. Kudüs Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık için her 3 din içinde kutsal bir yer. BU statüsünün devam etmesi, korunması lazım. İşgal sonlandırılarak yeni bir statüyle bu 3 dinin mensuplarının kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri bir siyasi ortama da kavuşturulması lazım.\"

\"ALLAH VAR, ALLAH YARDIM EDER DIŞINDA BİRŞEY SÖYLEMİYOR\"

Altan Tan, Reza Zarrab\'ın ABD\'deki davada tanık olarak ifade verdiği ve bununla ilgili tartışmalara ilişkin şöyle konuştu: \"Bu iş o kadar açık ve seçikki. Gizli saklı bir yanı yok aslında bu işin. Ama genel çerçevesi o kadar açık ki. İranla yapılan bir iş ve bu iş yapılırken belli insanların cebine giren paralar var. Bu işlerde suçlanan insanlarda çıkıp böyle bir şey yok demiyorlar. Allah var Allah yardım eder dışında bir şey söylemiyor. Bu iş çok açık. Bu kadar bakanla genel müdürle izzeti ikbal sahibi devlet büyüğüyle nasıl ilişki kurdu. Bunların yatında katında yan yana geldi 25 yaşında. Biz 60 yaşına geldik bir bakanla randevu alana kadar günlerce haftalarca uğraşıyoruz. Milletvekili olduk bekçiler önümüzü kesiyor. Nasıl oluyor 25 yaşında bir çocukla ne işiniz var. Bunun sizle ne işi var bunu anlatın. Cevap yok. Evcilik oynuyorlar desen yok. Şarkı türkü söylüyorsun desen yok çocuk onu da bırakmış bir ara bestecilik yapmış galiba. Ne işiniz var.\"