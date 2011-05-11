Altan Tan: Diyanet İşleri Başkanı MGK'ya abdest almayı öğretsin

T24 - BDP’nin Diyarbakır’da desteklediği Bağımsız Milletvekili adaylarından Altan Tan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Bunların cuma namazları ile alakası yok’ sözlerine tepki göstererek, "Bu 15 bin tane imamı Marmaris’e, Bodrum’a, Antalya’ya, İzmir’e yollasınlar. Bir de şu 15 bin tane imamın başındaki Diyanet İşleri Başkanı’nı da Milli Güvenlik Kurulu’na yollasınlar, generallere abdest almasını öğretsin" dedi.







BDP’nin Diyarbakır’da desteklediği Altan Tan, Bingöl’de partisinin desteklediği adayın seçim bürosu açılışına katıldı. Daha önce Başbakan Erdoğan’ı Kürt sorunun çözümü konusunda şeriata davet eden Tan, Bingöl’de Başbakan’ı yine şeriata davet ederek, şunları söyledi:

"Başbakan, ’Kürtçe’de ana dilde eğitim ülkeyi böler. Kimse benden Kürtçe’de ana dilde eğitim beklemesin’ diyor. Peki sayın Başbakan, Kur’an-ı Kerim’de ayetler var. ’Aranızda ihtilaf olduğu vakit, Allah’ın Peygamberini hakem tayin edin’ diyor. Gelin biz Allah’ın Peygamberini hakem tayin edelim. Bu mazlum ve mağdur Kürt kardeşlerimizin sorununu çözmek için Kürtler arasında bir söz vardır, o da şudur ’Gelin şeriata gidelim.’ Hazreti Muhammed’in Araplar’a, Farslar’a, Türkler’e verdiği hak ne kadarsa, biz de o kadar istiyoruz, başka bir şey de istemiyoruz. Ama ’hayır ben laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanıyım. Kur’an-ı Kerim’in hükümlerine amel etmem’ diyorsan, Avrupa Birliği kriterleri var. Gel Avrupa Birliği kriterlerini uygula. Ama, ’Ben Avrupa Birliği kriterlerini çağdaş, liberal demokrasinin kurallarını uygulamıyorum, İslam hukukunun kurallarını da uygulamıyorum’ diyorsan, o zaman sana bir çift sözümüz var. Ziya Paşa’nın meşhur bir sözü var, ’Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir’ Bu sözü Türkçe tercüme edeyim, diyor ki: ’Bir adam yanlış bir şey yaptığı zaman, ona nasihat edin, nasihata uymayanı ikaz edin, ikazdan da anlamıyorsa, onun hakkı dayaktır’ diyor. Dayaktır diyor, başka bir şey değildir."



Diyanet İşleri Başkanı MGK'ya abdest almayı öğretsin

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bölgeye gönderilen 15 bin imamın Bodrum’a, Marmaris’e, Antalya’ya, İzmir’e yollanması gerektiğini savunan Tan, Kürtler’in Türkler’den 200 yıl önce Müslüman olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

"Fotomontajdan bir pankart çıkardılar. 5 yaşındaki bir Bingöllü’ye sorun, 85 yaşındakine de sorun, biz ki Şeyh Sait’in torunları, bizim Peygamberimiz kim? Hazreti Muhammed. Kürtler’in başka bir Peygamberi yok. Diyorlar ki, ’Bunlar Diyanet’in imamlarının arkasında namaz kılmıyorlar.’ Böyle diyorlar. Bizim Diyanet’in imamlarıyla bir sorunumuz yok. Bizim camiyle de bir kavgamız yok, cami bizim camimiz, Müslümanların camisidir. Eğer birileri bizi dinle kandırmak istiyorsa, Milli Güvenlik Kurulu’nda, ’Kürdistan’a 15 bin tane imam yollayalım, bu Kürtleri kandırsın, bunlar da Kürtlüğü’nden vazgeçsin’ diyorlarsa, işte bizim kavgamız bunlarladır. Sevgili kardeşlerim, bize bu 15 bin tane imam kadrosunu niye yolluyorlar? Eğer İslam’ı öğretmek için, Allah’ın gerçek dinini öğretmek için geliyorlarsa, baş göz üstüne. Ama zahmet etmesinler, zaten bizim mollalarımız, şeyhlerimiz, alimlerimiz var. Kürt halkı, Türk halkından 200 sene önce Müslüman oldu. Bu 15 bin tane imamı Marmaris’e, Bodrum’a, Antalya’ya, İzmir’e yollasınlar. Bir de şu 15 bin tane imamın başındaki Diyanet İşleri Başkanı’nı da Milli Güvenlik Kurulu’na yollasınlar, generallere abdest almasını öğretsin."





