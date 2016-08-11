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Politika

Altan Tan: Darbenin siyasi ayağı nerede?

HDP'li Altan Tan, darbe girişiminin bakanlar kurulu, başbakanı ve cumhurbaşkanının kim olacağının gizlendiğini ileri sürdü

11 Ağustos 2016 00:00

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik olarak, "Buradan sesleniyorum, darbenin siyasi ayağı nerede?" diye konuştu.


HDP'li Altan Tan TBMM’de yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

DHA'nın haberine göre; Altan Tan, darbe girişiminin siyasi ayağının henüz ortaya çıkmamasının dikkat çekici olduğunu kaydederek, “Bir bakanlar kurulu olacaktı 16 Temmuz sabahı ama bu liste yok ortada. Başbakan, Cumhurbaşkanı kim olacaktı, yok ortada. Darbenin lideri kimdi ortada yok. En can alıcı nokta ve belki de Türkiye’de gerçek depremi oluşturacak esas ana noktada bu gizlenen, bilinmeyen veya açıklanmayan bu liste. Buradan sesleniyorum darbenin siyasi ayağı nerede?” diye konuştu.

"7 saatlik bir süre kayıp"

 

Altan Tan, darbe girişiminden Genel Kurmay Başkanı ve MİT Başkanının 15 Temmuz günü saat 15.00 sularında haberdar olmasına rağmen Cumhurbaşkanı ve Başbakanın bilgilendirilmemesinin sorgulanması gerektiğini kaydetti. Altan Tan şunları söyledi: “7 saatlik bir süre kayıp. Bu süre içinde ilk bilgiler bir yakından alındığı şeklinde. Daha ilginci siyasette veya bu tip gizli işlerde bir tabir vardır ‘kol kırılır yen içinde kalır’ diye. Kırık kol yenden çıkarılıp sallanmaya başlanıldı.

Sayın Cumhurbaşkanı kırık kolu çıkarıp gösterdi defalarca. Binali Yıldırım Bey de bir şey ekledi. İki kolun da kırık olduğunu gösterdi. ‘Genelkurmay başkanı ve MİT müsteşarına sordum. Neden haber vermediniz bize diye ama tatminkar bir cevap alamadım’ dedi.

Bunu halkın gözü önünde söylemek, ‘Burada karanlık nokta, gizli işler var ey milletimiz bunu bilin’ demek. Millet bunu bildi. Neyi bildi, ne demek istediniz, niye tatmin olmadınız? Tatmin olmadıysanız iki kurumun başındakileri neden hesaba çekmediniz? İki önemli nokta bu saat itibariyle kara deliktir."

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