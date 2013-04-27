Altan Tan açıkladı: Çekilme karşılığında ne verilecek?

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Bursa İl Başkanlığı (YSGP) Nazım Hikmet Kültür Evi'nde "Barış ve Anayasa" konulu panel düzenledi. Panele, BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alan Prof. Dr. Mithat Sancar, YSGP Merkez Yürütme Kurulu üyes Saruhan Oluç konuşmacı olarak katıldı.



'İşin özeti bu'



BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, salonda katılımın az olmasına tepki gösterdi. İmralı görüşmelerinde ve Kandil'de PKK ile 10 saat süren görüşmelerde yer aldığını belirten Tan, "Ne oluyor ne konuşuluyor? Mutabakat ne? Devlet Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle pazarlık ne? Olan biten şu. PKK silahlı mücadeleye son verecek önce çatışmasızlık sürecek. PKK'nın silahlı güçlerini geri çekmesi. Ardından Ortadoğu'da Kürt siyaseti ile ilgili silahların sonsuza kadar susması. Türkiye'de yeni bir anayasa yapacak, demokratikleşecek, Kürtlerle insani ahlaki vicdanı hakları tanınacak. Kürtler de rahat edecek yeniden bir Türkiye olacak. İşin özeti bu. Bu pazarlığa PKK, BDP, Kürt siyaseti, Başbakan Erdoğan uyacak mı? PKK ve Kürt siyaseti topyekun sözünde duracak. Bazı çatlaklar olsa da Kürt siyaseti genel bir tanımla sözünde duracak. Başbakan sözünde duracak mı onu zaman gösterecek. Bir ay, iki ay içinde bu işin rengi belli olacak. Kürt siyaseti yeni demokratik mücadeleye geçecek silahları bırakacak. Türkiye demokratik bir anayasa yapacak. Yeni bir Türkiye olacak" diye konuştu.



'Geçici anayasaya bile sıcak bakıyoruz'



Tan, Türkiye'nin her yerinde süreçle ilgili endişeler olduğunu kaydederek, "Süreci Akil İnsanlar ve milletvekilleri halka anlatacak. Biz ana dilde eğitimi, belki özerk yapıyı veya diğer hak ve özgürlükleri istemeye devam edeceğiz. Ama bunlar birden olacak bir şey değil. Süreç devam edecek. Bu süreçte 'geçici anayasa' formülüne bile sıcak bakıyoruz. Süreç çerçevesinde her iki tarafın da şüphelerinin olması normal. Çatlak sesler de çıkacaktır. Türkiye'nin batısında 'bölünme' doğusunda ise 'kandırılıyor muyuz?" endişesi var" dedi.