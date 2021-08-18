Altan Tan: ABD Afganistan'da yenilmedi; daha önceden planlanmış, alt yapısı hazırlanmış yeni bir Taliban senaryosu var

Eski HDP milletvekili Altan Tan, Afganistan’da bugün yaşananların bir buçuk yıl önce planlandığını, ABD’nin yenilmediğini, ileride müdahil olacağını belirterek, 75 bin kişi oldukları söylenen Taliban’ın giderlerini nasıl karşıladığını sorguladı. “CIA, Batılı ve komşu ülkelerin istihbaratları yol vermese, izin vermese Taliban bu eroini, esrarı, afyonu kime, nasıl satacak?” diye soran Tan, Taliban’ın asıl kurucularının ABD, Suudi Arabistan ve Pakistan istihbaratı olduğunu söyledi.

Eski HDP milletvekili Altan Tan, Afganistan’la ilgili gelişmeleri Medyascope’dan Ferit Aslan’a değerlendirdi.

Afganistan’la ilgili ilgili çok sayıda senaryonun konuşulduğunu ifade eden Tan, en az bir, bir buçuk yıl önce bugün Afganistan’da yaşananların hesaplandığını söyledi.

Katar’ın başkenti Doha’daki ABD ve Taliban’ın görüşmesini hatırlatan Tan, “Daha önceden planlanmış, alt yapısı hazırlanmış yeni bir Taliban senaryosu var. Bazı çevreler klasik söylem içinde, Afgan halkı emperyalistleri ülkeden kovdu. Rusya da yenildi, ABD de yenildi, Afgan halkı Taliban eliyle ülkesinin yönetimini ele geçirdi. Tabii ben böyle düşünmüyorum.

Komple teorileri olarak dillendirilen; ABD daha ileri bir hesap içinde bunu yaptı. Bundan sonrasını gözlemlemek lazım, Türkiye’ye bir ara rol, misyon üstlendi.

Bana sorarsanız, Afganistan’da ABD ve Batı dünyası bir şekilde müdahil olacak. Türkiye’nin burada bir rol üstleneceğini bir geçiş dönemi ama bundan hedeflenen Çin ve Rusya’nın engellenmesi midir? Bugün bunu iddialı bir şekilde söylemiyorum. Bu konunun uzmanı değilim.”

Tan, Afganistan’dan kaçmaya çalışanlarla ilgili ise, “Radikal değişimlerde intikam faktörü devreye girer. Geçmiş dönemde zarar görenler güç eline geçtiğinde hesap sorma pozisyonuna girer. Önemli bir kısmının salt hayat tarzından dolayı çok laik, sosyal demokrat, liberal oldukları için korkup kaçmak istedikleri fikrinde değilim. Böyle bir kısımda olabilir tabii ama sanırım büyük bir kısmı geçmiş dönemde ABD yönetimi dönemde Taliban’a karşı olumsuz tavır içinde olan insanlar. Terk etmek isteyen insanlara baktığımızda, orta sınıfın altı bir kitleyi görüyoruz. Halkın önemli bir kısmı Taliban’a sempati duyuyor. Bir kaos dönemi yaşanacak. Taliban her ne kadar genel af ilan etse de kimseye dokunmadan, intikam almadan bir yönetim kurması zayıf” dedi.

“Taliban hareketinin asıl kurucusu, esas organizatörü ABD, Suudi Arabistan ve Pakistan istihbaratı” diyen Tan, şöyle devam etti: “Sorgulanması gereken bir faktör daha var. Taliban’ın 75 bin kişilik bir ordusu var. 75 bin kişilik askerin parası, yiyeceği, giyeceği, silahı nereden geliyor. 75 bin kişilik organizesini hangi güç yapıyor, desteğini kimden alıyor. Eğer ABD’den, Rusya’dan İran’dan almıyorsa nereden alıyor. E efendim bunlar uyuşturucu ticareti yapıyor. Uyuşturucu ticareti yapıyor da; CIA, Batılı ve komşu ülkelerin istihbaratları yol vermese, izin vermese bu eroini, esrarı, afyonu kime, nasıl satacak?”