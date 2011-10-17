T24 LogoT24 Logo
Politika

Altan Tan: 1915'te Ermeni soykırımı oldu

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, “Son yüzyılda 1915’te Ermeni Soykırımı oldu, bir siyasetçi olarak soykırım lafını ağzıma alıyorum, kayıtlara geçsin&rdqu

17 Ekim 2011 03:00

T24 - İslami kimliğiyle tanınan BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Mardin Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Midyat Sempozyumu’ndaki konuşmasında, “Son yüzyılda 1915’te Ermeni Soykırımı oldu, bir siyasetçi olarak soykırım lafını ağzıma alıyorum, kayıtlara geçsin” dedi.



Tan, daha sonra Agos gazetesine yaptığı açıklamada da, Kürtlerin ve Müslümanların 1915’te oynadığı role dikkat çekti.


Mardin’de yaptığı konuşmayı değerlendiren Tan, Ermeni halkına karşı bir soykırım uygulandığını, bunun baş sorumlusunun da İttihat ve Terakki yöneticileri olduğunu söyledi. Anadolu’da o dönemlerde Ermeni komitelerinin yaptığı katliamlar da olduğunu ifade eden Tan, “Benim katilim iyidir, senin katilin kötüdür” anlayışının bırakılması gerektiğini dile getirdi ve “Bütün bu acılar için ortak bir anıt dikelim. Allahtan rahmet dileyelim, özür dileyelim” dedi.



Kürtler de sorumlu


Altan Tan, 1915’teki Ermeni ve Süryani soykırımlarında Kürtlerin sorumluluğuna değinerek, “yaşananları İttihat ve Terakki yaptı, devlet yaptı” diyerek Kürtlerin işin içinden çıkamayacaklarını söyledi. Tan, “Fakat Kürt halkının hepsi soykırımda eline kılıç alıp gitmedi ama Ermeni Soykırımı’nda o dönemde yaşayan Kürt liderlerinin ciddi bir sorumluluğu var” dedi.


İslami kesimin Ermeni Soykırımı konusundaki tavrını eleştiren Tan, “1915 konusunda İslami kesim devlet gibi düşünüyor. Süryani Soykırımı yaşanırken Mardin’de Şeyh Fethullah Hamidi ‘Süryanilerin canına malına ırzına dokunmak haramdır’ diye fetva yayımlayarak 10 bin Süryani’nin hayatını kurtardı. Geçmişte bunu yapan İslamcılar varken bugün devletle yan yana duran İslamcılar var” dedi.


1915 soykırım değildi iddialarına da değinen milletvekili,  “Uluslararası kriterlere göre hangi maddelere uyuyor hangilerine uymuyor, soykırım değil, tehcirdir deniyor. Ben şuna bakıyorum… Bu topraklarda o dönem nüfus 13 milyonken Ermenilerin nüfusu 1 milyon 200 bindi, yani o zaman bu ülkenin nüfusunun yüzde 10’u Ermeni’ydi. Şimdi Türkiye’de 40 bin Ermeni var, nerede bu Ermeniler? Yok, efendim kayboldu, hasta oldu, yolda öldü, kendisi gitti deniyor. Durup dururken neden insanlar malını, mülkünü, evini barkını bırakıp ülkelerinden gitsinler? 1915’te Ermenilerin önemli bir kısmı kılıçtan geçirildi. 1915’te 100 bin, 300 bin Ermeni öldü diyenler var. Sayı çok önemli değil. Yani sadece 100 bin kişi öldürüldü diyenler var, bu az bir rakam mı, bizi temize mi çıkarır?” dedi.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24