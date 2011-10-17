Altan Tan: 1915'te Ermeni soykırımı oldu

T24 - İslami kimliğiyle tanınan BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Mardin Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Midyat Sempozyumu’ndaki konuşmasında, “Son yüzyılda 1915’te Ermeni Soykırımı oldu, bir siyasetçi olarak soykırım lafını ağzıma alıyorum, kayıtlara geçsin” dedi.





Tan, daha sonra Agos gazetesine yaptığı açıklamada da, Kürtlerin ve Müslümanların 1915’te oynadığı role dikkat çekti.



Mardin’de yaptığı konuşmayı değerlendiren Tan, Ermeni halkına karşı bir soykırım uygulandığını, bunun baş sorumlusunun da İttihat ve Terakki yöneticileri olduğunu söyledi. Anadolu’da o dönemlerde Ermeni komitelerinin yaptığı katliamlar da olduğunu ifade eden Tan, “Benim katilim iyidir, senin katilin kötüdür” anlayışının bırakılması gerektiğini dile getirdi ve “Bütün bu acılar için ortak bir anıt dikelim. Allahtan rahmet dileyelim, özür dileyelim” dedi.

Kürtler de sorumlu



Altan Tan, 1915’teki Ermeni ve Süryani soykırımlarında Kürtlerin sorumluluğuna değinerek, “yaşananları İttihat ve Terakki yaptı, devlet yaptı” diyerek Kürtlerin işin içinden çıkamayacaklarını söyledi. Tan, “Fakat Kürt halkının hepsi soykırımda eline kılıç alıp gitmedi ama Ermeni Soykırımı’nda o dönemde yaşayan Kürt liderlerinin ciddi bir sorumluluğu var” dedi.



İslami kesimin Ermeni Soykırımı konusundaki tavrını eleştiren Tan, “1915 konusunda İslami kesim devlet gibi düşünüyor. Süryani Soykırımı yaşanırken Mardin’de Şeyh Fethullah Hamidi ‘Süryanilerin canına malına ırzına dokunmak haramdır’ diye fetva yayımlayarak 10 bin Süryani’nin hayatını kurtardı. Geçmişte bunu yapan İslamcılar varken bugün devletle yan yana duran İslamcılar var” dedi.



1915 soykırım değildi iddialarına da değinen milletvekili, “Uluslararası kriterlere göre hangi maddelere uyuyor hangilerine uymuyor, soykırım değil, tehcirdir deniyor. Ben şuna bakıyorum… Bu topraklarda o dönem nüfus 13 milyonken Ermenilerin nüfusu 1 milyon 200 bindi, yani o zaman bu ülkenin nüfusunun yüzde 10’u Ermeni’ydi. Şimdi Türkiye’de 40 bin Ermeni var, nerede bu Ermeniler? Yok, efendim kayboldu, hasta oldu, yolda öldü, kendisi gitti deniyor. Durup dururken neden insanlar malını, mülkünü, evini barkını bırakıp ülkelerinden gitsinler? 1915’te Ermenilerin önemli bir kısmı kılıçtan geçirildi. 1915’te 100 bin, 300 bin Ermeni öldü diyenler var. Sayı çok önemli değil. Yani sadece 100 bin kişi öldürüldü diyenler var, bu az bir rakam mı, bizi temize mi çıkarır?” dedi.



