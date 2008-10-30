Altan, seni aldatıyorum

Tiyatrocu Füsun Erbulak 20 yıl önce kaybettiği eşi Altan Erbulak'ı, Ahmet Uğurlu ile aldatmış, yaşadığı bu macerayı '60 Günlük Bir Şey' adlı yasaklanan kitabında anlatmıştı.



Füsun Erbulak 'Orada Neler Oluyor' programında geçmişte yaşananları anlattı: "Benim canım eşim Altan çok zamparaydı. Sürekli aldatıldım. Bir gün ben de yaptım. Altan'ı aldattım. Bunuda söyledim. 'Seni aldatıyorum Altan, haberin olsun' dedim. Ne dedi biliyor musunuz? 'Ben de sana çok yaptım, bu acıyı çok çektirdim. Seni affediyorum karıcım'. İşte böyle bir adamdı Altan. Limonu limonata yapardı. Ama çevresi onu 'Bu kadın seni boynuzladı, bırak şu kadını' deyince baskılara dayanamadı ve boşandık. Ama tekrar evlendik.



Yaptığıma pişman değilim



Yaptığıma pişman değilim. Bugün olsa yine aynı şeyi yaşarım. Altan onu nasıl aldattığımı anlattığım kitapta en çok beni yalnız bıraktığı satırlarına takıldı. Buna üzüldü. Altan çok işkolikti. Çoğu zaman yalnızdım. Aldatmamın gerçek nedeni buydu. Altan beni affetti. Ama bu macerayı yaşadığım kişi çok kızdı. Deliyim ben. Bunu delilikten yaptım sanırım. Kadınlar bana özenmesin. Özenilecek bir şey yapmadım" dedi.



