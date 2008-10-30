T24 LogoT24 Logo
Magazin

Altan, seni aldatıyorum

Füsun Erbulak eşi Altan Erbulak'ı, Ahmet Uğurlu ile aldatmış, yaşadığı bu macerayı da kitabında yazmıştı.

30 Ekim 2008 02:00

Tiyatrocu Füsun Erbulak 20 yıl önce kaybettiği eşi Altan Erbulak'ı, Ahmet Uğurlu ile aldatmış, yaşadığı bu macerayı '60 Günlük Bir Şey' adlı yasaklanan kitabında anlatmıştı.

Füsun Erbulak 'Orada Neler Oluyor' programında geçmişte yaşananları anlattı: "Benim canım eşim Altan çok zamparaydı. Sürekli aldatıldım. Bir gün ben de yaptım. Altan'ı aldattım. Bunuda söyledim. 'Seni aldatıyorum Altan, haberin olsun' dedim. Ne dedi biliyor musunuz? 'Ben de sana çok yaptım, bu acıyı çok çektirdim. Seni affediyorum karıcım'. İşte böyle bir adamdı Altan. Limonu limonata yapardı. Ama çevresi onu 'Bu kadın seni boynuzladı, bırak şu kadını' deyince baskılara dayanamadı ve boşandık. Ama tekrar evlendik.

Yaptığıma pişman değilim

Yaptığıma pişman değilim. Bugün olsa yine aynı şeyi yaşarım. Altan onu nasıl aldattığımı anlattığım kitapta en çok beni yalnız bıraktığı satırlarına takıldı. Buna üzüldü. Altan çok işkolikti. Çoğu zaman yalnızdım. Aldatmamın gerçek nedeni buydu. Altan beni affetti. Ama bu macerayı yaşadığım kişi çok kızdı. Deliyim ben. Bunu delilikten yaptım sanırım. Kadınlar bana özenmesin. Özenilecek bir şey yapmadım" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24