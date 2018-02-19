"Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'a verilen ceza Türkiye'nin vicdanına sığmadı"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci - yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'a verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına ilişkin olarak, Ertuğrul Özkök'ün 'Bu karar en sıkı AKP’lilerin bile vicdanına sığmadı' sözlerine katıldığını belirterek, "Bu kararın 15 Temmuz gecesi tankların önüne çıkanların, şehit aillerinin, yaralananların, sakat kalanları ve tekerlekli sandalyeye makum olanların da vicdanına sığmadığını" söyledi.

Altan kardeşler ve Ilıcak'a verilen cezanını Türkiye'nin vicdanına sığmadığını söyleyen Tezkan "Düşünceye verilen cezadır bu.. Aslında onlarla birlikte Türkiye’ye verilen cezadır bu.." değerlendirmesinde bulundu

Mehmet Tezkan'ın Milliyet'te "Vicdanlara sığmadı" başlığıyla yayımlanan (19.02.2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ertuğrul Özkök; ‘bu karar en sıkı AKP’lilerin bile vicdanına sığmadı’ diye yazdı..

Katılıyorum..

Daha da ötesi, 15 Temmuz’da tankların önüne çıkanların da vicdanına sığmadı.. Şehit ailelerinin de vicdanına sığmadı.. Yaralananların, sakat kalanların, tekerlekli sandalyeye mahkum olanların da vicdanına sığmadı..

AKP’ye yakın olanlar bile vicdanım kabul etmiyor diye yazıyor.. Kısaca..

Türkiye’nin içine sinmedi. Türkiye’nin vicdanına sığmadı..

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Vicdanlara sığmayan nedir? Ahmet Altan’a, Mehmet Altan’a, Nazlı Ilıcak’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi..

Düşünceye verilen cezadır bu.. Aslında onlarla birlikte Türkiye’ye verilen cezadır bu..

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İnsanlar üzgün, kırgın, öfkeli..

Cumhuriyet’ te Engin Aydın duygularını şu satırlarla ifade etmiş.. ‘Anında karar verdim: Bu haber üstüne tek satır yazmayacağım.

Yazmayacağım, çünkü yazacağım her satır, her sözcük beni bir savcının önüne çıkaracaktır ve o savcı bu kez haklı olacaktır.’

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Ben de diyorum ki; yazarlara verilen bu cezayı ülkem hak etmiyor..