Altan kardeşler soruşturmasında Nazlı Ilıcak ve Mehmet Baransu ifade verdi

'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan gazeteci yazar Ahmet Altan ve Mehmet Altan kardeşlere ilişkin soruşturma kapsamında Nazlı Ilıcak ve Mehmet Baransu ifadelerine başvurulmak üzere İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Ilıcak ve Baransu, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun bulunduğu 7. kata çıkarıldı. Ilıcak ve Baransu avukatları eşliğinde ifade verdikten sonra tekrar cezaevine götürüldü.

’Şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alınan Nazlı Ilıcak’ın "FETÖ / PDY’nin nihai amacını 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimiyle anlamış olduk. Bu tarihten önceki faaliyetleri suç konusu olarak düşünmüyordum. Fakat anladım ki 17 /25 Aralık yolsuzluk operasyonu gibi gözükse de darbe faaliyetinin ilk adımları olduğunu 15 Temmuz göstermiştir" dediği öğrenildi.

14 Temmuz’da Can Erzincan TV’deki programda darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulundukları iddiasına da reddeden Nazlı Ilıcak, "Benim yaptığım televizyon yayını sunmaktan ibarettir. Can Erzincan Tv’de çalıştığım sürede birçok bürokrat ve siyasetçi program konuğum olmuştur. Muhtelif görüşlere yer verilmiştir. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ki; yaptığım programa ilişkin FETÖ / PDY ’ye ilişkin herhangi bir ceza da verilmemiştir" dediği belirtildi.

'FETÖ / PDY’ye üye olmadığını söylediği öğrenilen Nazlı Ilıcak, ifadesinin ardından tekrar Bakırköy Kadın Cezaevi’ne götürüldü. Mehmet Baransu’nun da Altan kardeşlerin tutuklandığı dosya kapsamında ifade verdiği öğrenildi

Ahmet Altan'ın "14 Temmuz'da Can Erzincan TV'de yaptığı konuşmada darbeyle ilgili 'sübliminal mesaj' verdiği, Balyoz davası sürecinde rol oynadığı, Taraf gazetesi kanalı ile TSK'daki milli subayların tasfiye edilip yerine 'FETÖ'cü subayların ikame edilmesi eylemine iştirak ettiği" iddia edilmişti. Habertürk'te yer alan habere göre, "Darbeye teşebbüs" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklanan Ahmet ve Mehmet Altan ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugün adliyeye 'FETÖ' soruşturmalarından tutuklu iki isim ifadeye çağrıldı.

Soruşturma savcısı Can Tuncay 14 Temmuz'daki televizyon programında Ahmet ve Mehmet Altan'la birlikte bulunan Nazlı Ilıcak ve Taraf gazetesi eski çalışanı Mehmet Baransu'yu ifade vermek üzere Silivri Cezaevi'nden adliyeye getirilmesini istedi. İki isim jandarma eşliğinde İstanbul Adliyesi'ne getirildi.