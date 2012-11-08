Altan Gördüm ile Vahide Gördüm boşanıyor

Tiyatro sanatçısı Altan Gördüm ile Vahide Gördüm boşanacaklarını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda boşanacakları yönünde çıkan haberleri yalanlayan Altan Gördüm ile Vahide Gördüm 21 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

Gördüm çifti tarafından yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

"Karşılıklı anlaşarak evliliğimizi sonlandırma kararı almış bulunuyoruz. Bundan sonra kızımızın da içinde bulunduğu bu ilişki, karşılıklı dostluk ve saygı içerisinde devam edecektir. Sanat alanında yaptığımız ortak üretimlerde bundan sonra da birlikte yol almayı sürdüreceğiz. Siz değerli basın mensuplarından da bundan sonraki hukuki süreçte özel yaşamımıza saygı göstermenizi önemle rica ediyoruz."

Vahide Gördüm'ün meme kanseri tedavisi gördüğü dönemde de ayrılık söylentileri çıkmıştı. İddiaları yalanlayan Altan Gördüm, "Vahide Hanım benden boşanıyorsa, benim haberim yok. Öyle bir şey olsaydı, haberim olurdu" demişti.