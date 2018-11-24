Altan Erkekli'den Talat Bulut'a yanıt: Nerede oturacağıma onlar karar versin, ona göre yaşayalım

Çağan Irmak’ın yönettiği “Bizi Hatırla” filminin galası, önceki gün Vadistanbul’da yapıldı. Filmin oyuncuları Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk ve Binnur Kaya da galada yer aldı.

Gecede Altan Erkekli, "Her gece borçlarımı düşünmekten bıktım!" açıklaması için, "Ah canım Altan Erkekli kıyamam sana. Bu yüzden sen akbil kullanıyorsun. Her filmde oynamana rağmen 1.000.000 $ evin borcunu ödemekte çok zor. Ömrün uzun olsun" diyen Talat Bulut’a yanıt verdi.

Oyuncu, Talat Bulut’un “Ah canım, kıyamam sana. Bu yüzden sen akbil kullanıyorsun. Her filmde oynamana rağmen 1 milyon dolarlık evin borcunu ödemek çok zor” açıklaması hatırlatılınca, “Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Nerede oturacağıma onlar karar versin, ona göre yaşayalım” dedi.