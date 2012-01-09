-Alt komisyonun başkanlığına AK Parti'li Şener seçildi TBMM (A.A) - 09.01.2012 - Irak sınırında meydana gelen ve 35 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayı incelemek üzere TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyonun başkanlığına AK Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener seçildi. AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün başkanlığında toplanan komisyon, AK Parti, CHP ve BDP gruplarının, Uludere'de meydana gelen ve 35 vatandaşın hayatını kaybettiği olay ile ilgili alt komisyon kurulmasına ilişkin önergelerini görüştü. Önerge sahibi AK Parti'li Şener, olayda ihmali olanlar varsa ortaya çıkartılması için alt komisyon kurulmasını istedi. Önerge sahibi CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, siyasi parti gruplarının, alt komisyonda temsilleri oranında yer alması gerektiğini söyledi. BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, alt komisyonun hemen kurulmasını ve gelecek hafta bölgeye gidilmesini isterken, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, önerge vermediklerini ancak olayın incelenmesini istediklerini ifade etti. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da acının daha taze olduğu günlerde Uludere'deki köye taziye ziyaretinde bulunduklarını belirtti. Köylülerin, ''Kaçağa giden her kaçakçının yanında 2 katır olur ama 30-35 kişilik terörist grubu 3-5 katırla gelirler, bu nasıl fark edilmedi'' diye serzenişte bulunduğunu ifade eden Eronat, şöyle konuştu: ''Köylüler, tabutların üzerine PKK'yı simgeleyen bez parçaları konulduğunu söyledi. Biz taziye çadırına gitmek istedik fakat bir partinin grup başkanvekili taziye çadırını provoke etmişti. Kaymakam bizden önce taziye çadırına gitmiş. Kaymakam, orada 'Başbakan için çirkin sözler içeren afişleri indirin' demiş. O partinin grup başkanvekili 'bunlar gelmeyecek' demiş. Taziye sahibi de 'taziye sahibi sensen biz çekip gidelim ama taziye sahibi biz isek bırakın gelsinler' demiş. 'Tamam ben sakinleştireyim' demiş ancak sakinleştireceğine gençleri kaymakamın üzerine göndermiş. Kaymakamı da o taziye sahipleri kurtarmışlar. Biz de provokasyona neden olmayalım diye 'evlere gidelim' dedik ve taziyemizi evde yaptık. Oradaki insanların bu kadar büyük bir acı içerisinde bize yemek hazırlamaları bizi duygulandırdı. Bu hassasiyetten gözlerimiz doldu. 'Neden 35 kişi öldü' diye serzenişte de bulundular.'' Müzakerelerin ardından, ''Şırnak'ın Uludere İlçesinde, Irak sınırında yapılan hava harekatı sonucunda meydana gelen olayı'' incelemek üzere alt komisyon kurulmasına karar verdi. Komisyonda, AK Parti'den 5, CHP'den 2, MHP ve BDP'den birer milletvekili yer aldı. Daha sonra yapılan alt komisyon toplantısında, başkanlığa AK Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener seçildi.