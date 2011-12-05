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Politika

Alt komisyonlar STK'ları dinledi TBMM (A.A)

05 Aralık 2011 20:20

-Alt komisyonlar STK'ları dinledi TBMM (A.A) - 05.12.2011 - TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyonlar, Mecliste temsil edilmeyen siyasi partiler ile bazı sivil toplum kuruluşlarını dinledi.  Siyasi partiler ve Anayasal kuruluşların görüş ve önerilerini almak üzere, AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'dan oluşan 1 Nolu alt komisyon,  Liberal Demokrat Parti, Halkın Sesi Partisi ile Sosyal Demokrat Parti temsilcilerini dinledi.   Sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıf ve cemaatlerin görüş ve önerilerini almak üzere, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, CHP Konya Milletvekili Attila Kart, MHP Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'dan oluşan 3 nolu alt komisyon ise Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TESAV), Türkiye Diyanet Vakfı ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı temsilcilerinin görüşünü aldı. Siyasi parti ve STK temsilcileri, 40'ar dakika süreyle görüşlerini alt komisyonlara iletti.

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