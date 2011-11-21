-Alt komisyonlar çalışma esasları için toplandı TBMM (A.A) - 21.11.2011 - Yeni anayasa çalışmalarını yürüten TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyonlar, çalışma esaslarını belirlemek üzere toplandı. Alınan bilgiye göre, Komisyonlar; kimleri dinleyeceklerini belirlemek üzere kendi alanlarına giren kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının listesi geldikten sonra bir tespit yapacak. AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'dan oluşan alt komisyon, siyasi partiler ve Anayasal kuruluşların görüş ve önerilerini alacak. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, MHP Antalya Milletvekili Tunca Toskay ve BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan alt komisyon, meslek örgütleri, odalar ve sendikaların görüş ve önerilerini değerlendirecek. AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, CHP Konya Milletvekili Attila Kart, MHP Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'dan oluşan alt komisyon ise sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıf ve cemaatlerin kendilerine göndereceği yazılı görüşleri değerlendirerek kimlerle yüz yüze görüşüleceğini tespit edecek. Öte yandan, Komisyona bünyesinde oluşturulacak teknik heyet ise tüm partilerin üyelerini bildirmemesi üzerine oluşmadı. TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu ise bu haftaki toplantısını 24 Kasım Perşembe günü yapacak.