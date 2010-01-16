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Yaşam

Alt geçitte 15 araç birbirine girdi

16 Ocak 2010 14:49

Konya’da alt geçitte meydana gelen zincirleme trafik kazasında 15 araç birbirine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Vatan Caddesi İhsaniye Alt Geçidi’nde meydana geldi. 2 çocuğunu dershanedeki deneme sınavına götüren Halati Taşkıran yönetimindeki 06 TSD 80 otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak alt geçidin duvarına çarptı. Bu sırada arkadan gelen ve plakası alınamayan kadın sürücünün yönetimindeki otomobil, alt geçidin ortasında durdu. Arkasından gelen Tuncay Eker yönetimindeki 42 SY 664 plakalı otomobil de kadın sürücünün otomobiline çarpmamak için sert fren yapınca, peşinden gelen 15 araç birbirine girdi.

Zincirleme trafik kazası sonrası ölen ya da yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar oluştu. Tuncay Eker, kazaya neden olan kadın sürücünün otomobiliyle birlikte olay yerinden hızla uzaklaştığını söyledi. Eker, “Arkadaş kaza yapınca bayan sürücü olay yerinde durdu. O durunca ben de fren yapmak zorunda kaldım. Ondan sonra arkamdaki otomobil de benim otomobilime çarptı. Daha sonra diğer araçlar da birbirine girdi” dedi.

Yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan alt geçit, olay yerine gelen trafik ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis, kazaya neden olduğu iddia edilen kadın sürücüyü arıyor.

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