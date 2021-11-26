Alsancak Stadı'na Mustafa Denizli'nin ismi verildi

İzmir'de çürük olduğu için 7 yıl önce kapatılıp yıkıldıktan sonra Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yerinde yeniden yapılan Alsancak Stadı'nın yeni adının Mustafa Denizli olacağı açıklandı.

Yenilenen Alsancak Stadı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. İlk olarak 1910'lu yıllarda İzmir'de Rumların kurduğu Panionios kulübünün maçlarını oynadığı arazide 1929 yılında tribünleri yapılan stat, yıkılmadan öncesi son şeklini 1971 Akdeniz Oyunları öncesinde aldı. Yıllarca kentteki tüm futbol kulüplerinin maçlarını oynadığı tarihi stat, 2014 yılında depreme dayanıksız raporu almasının ardından kapatılıp 2015'te yıkıldı.

Erdoğan açıkladı

Alsancak Stadı'nın yeni ismi konusunda meraklı bir bekleyiş vardı. Bu bekleyiş, açılış gününde sona verdi ve stada Türk futbolunun en önemli teknik direktörlerinden Mustafa Denizli'nin adı verildi. Erdoğan, İzmir’de yaptığı açıklamada “Alsancak Stadı’nın adını Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirledik. İzmir’e hayırlı olsun” dedi.

Futbolcu olarak efsanelerinden olduğu Altay'ı çalıştırıp takımı geçen sezon 18 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan 72 yaşındaki Mustafa Denizli, kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta ayrı ayrı şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör oldu. Denizli, A Milli Takım'a 2000 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynattı.

Son maç 2014'te oynandı

Alsancak Stadı, çürük olduğu için kapanmadan önce en son 2013-2014 sezonu sonunda 27 Mayıs 2014'te TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final rövanşında Göztepe ile Hatayspor arasındaki maça ev sahipliği yaptı. Son karşılaşmayı 9 bin 256 biletli seyirci takip etti. Stat, 2014-2015 sezonu başında İzmir Spor Güvenlik Kurulu tarafından uzmanların, can güvenliği tehdidi ve güçlendirilmesinin ekonomik olmayacağı yönündeki raporu üzerine kapatıldı. Bir süre bekleyip yıkım çalışmaları 2015 yılında tamamlanan stadın temeli 9 Eylül 2017'de atıldı. Bu tarihten sonra inşaat ruhsatı ile ilgili birtakım sorunlar nedeniyle inşaatı geç başlayan stadın projesinde değişikliklere gidilerek, daha önce tribün olmayan kale arkasına da tribün yapıldı.