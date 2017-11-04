Alsancak Stadı için Çevre Bakanlığı'na başvuru

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Konak Belediyesi\'nin Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği\'ne aykırı olduğu nedeniyle inşaat ruhsatı vermediği Alsancak Stadı\'nın yeniden yapılması projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na gitti. Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın 2 Kasım Perşembe günü Alsancak Stadı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na dosya sunarak ruhsat talebinde bulunduğu öğrenildi. Stat için 28 Nisan\'da düzenlenen ihaleyi alan Metro Yapı İnşaat, yeni haftada başvurunun takibini alarak ruhsatı kısa sürede çıkarmaya çalışacak. Firma, belediyeden ruhsat alınamamasına rağmen stat arazisindeki altyapı çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Eski ışıklandırma sistemi sökülen stat arazisinde hafriyat ve zemin iyileştirme çalışması yapılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı\'ndan bir heyet, perşembe günü İzmir\'e geldi. Heyet, Alsancak Stadı ve projenin önündeki engeller temizlenip inşaat ruhsatının belediyeden alınmasıyla yapım süreci sorunsuz başlayan Göztepe Stadı\'nda incelemelerde bulundu. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Alsancak Stadı\'na ruhsat verilmesi için projeye otopark alanı eklenmesini talip etmiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da ruhsatın bakanlık kanalıyla alınması durumunda dava açmayacağını açıklamıştı. Kentte temeli 9 Eylül\'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından Alsancak ve Göztepe Stadı\'yla birlikte atılan Karşıyaka Stadı için yapılan son imar planı değişikliğinin askı süresi de pazartesi günü dolacak. Projenin mimarı Bahadır Kul, dün statla ilgili İzmir\'de görüşmeler yaptı.

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