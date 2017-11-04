T24 LogoT24 Logo
Spor

Alsancak Stadı için Çevre Bakanlığı'na başvuru

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Konak Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği'ne aykırı olduğu nedeniyle inşaat ruhsatı vermediği Alsancak Stadı'nın yeniden yapılması projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gitti

04 Kasım 2017 17:12

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Konak Belediyesi\'nin Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği\'ne aykırı olduğu nedeniyle inşaat ruhsatı vermediği Alsancak Stadı\'nın yeniden yapılması projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na gitti. Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın 2 Kasım Perşembe günü Alsancak Stadı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na dosya sunarak ruhsat talebinde bulunduğu öğrenildi. Stat için 28 Nisan\'da düzenlenen ihaleyi alan Metro Yapı İnşaat, yeni haftada başvurunun takibini alarak ruhsatı kısa sürede çıkarmaya çalışacak. Firma, belediyeden ruhsat alınamamasına rağmen stat arazisindeki altyapı çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Eski ışıklandırma sistemi sökülen stat arazisinde hafriyat ve zemin iyileştirme çalışması yapılıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı\'ndan bir heyet, perşembe günü İzmir\'e geldi. Heyet, Alsancak Stadı ve projenin önündeki engeller temizlenip inşaat ruhsatının belediyeden alınmasıyla yapım süreci sorunsuz başlayan Göztepe Stadı\'nda incelemelerde bulundu. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Alsancak Stadı\'na ruhsat verilmesi için projeye otopark alanı eklenmesini talip etmiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da ruhsatın bakanlık kanalıyla alınması durumunda dava açmayacağını açıklamıştı. Kentte temeli 9 Eylül\'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından Alsancak ve Göztepe Stadı\'yla birlikte atılan Karşıyaka Stadı için yapılan son imar planı değişikliğinin askı süresi de pazartesi günü dolacak. Projenin mimarı Bahadır Kul, dün statla ilgili İzmir\'de görüşmeler yaptı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞİZMİR DHAKonak Belediyesi Büyükşehir Belediyesi Otopark YönetmeliğiAlsancak StadıBakanlığıGençlikSpor BakanlığıKasım PerşembeStatNisanMetro YapıFirmaEskiHeyet Alsancak StadıGöztepe StadıKonak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24