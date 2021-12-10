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Spor

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda tarihi maç

Türk futbolunun ve İzmir'in önemli statlarından, Süper Lig tarihinin ilk golünün atıldığı Alsancak Stadı, yeniden yapıldıktan sonra ligde Altay-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla yaklaşık 7,5 yıl sonra tekrar hizmete giriyor

10 Aralık 2021 16:27

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Altay ile Atakaş Hatayspor, bugün İzmir'de karşılaşacak.

Deprem riski nedeniyle yıkıldıktan sonra tekrar yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Altay-Atakaş Hatayspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, bu stattaki son karşılaşmasını 11 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İstanbul Güngörenspor karşısında oynamıştı.

Ligde 8 maçtır kazanamayan Altay, 16. haftaya 18 puan ve averajla 14. sırada girdi.

Cebrail Karayel ve Zeki Yıldırım'ın cezaları nedeniyle forma giyemeyeceği siyah-beyazlı ekipte Eric Björkander'in de sakatlığı bulunuyor.

Altay, rakibiyle Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.

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