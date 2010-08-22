-ALSANCAK-CUMAOVASI SEFERLERİNE 30 AĞUSTOSTA BAŞLANACAK İZMİR (A.A) - 22.08.2010 - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığında yürütülen Aliağa-Menderes Raylı Sistem Projesi'nin güney hattı olan Alsancak-Cumaovası arasındaki seferlere 30 Ağustosta başlanacağı bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, projenin Alsancak-Cumaovası arasındaki 22 kilometrelik güney kısmında 1 Temmuzdan beri yolcusuz deneme seferleri sürdürülüyor. İspanya'da üretilen ve Ankara'da testleri tamamlanarak İzmir'e gelen elektrikli banliyö trenleri ile yapılan yolcusuz deneme seferleri 15'er dakikalık periyotlarla devam ediyor. Hattın güney kısmındaki istasyonlara, yolcuların kentkart kullanımları için validatörler getirildi, istasyonlarda yolcuların sorun yaşamaması için gerekli donanımlar tamamlandı. Alsancak'ta bulunan TCDD'ye ait binada, kumanda merkezi oluşturuldu, bu merkezde kurulan dev ekranlardan istasyonlar kameralar aracılığıyla izlenecek. Alsancak-Cumaovası arasındaki yolculu seferlere ise 30 Ağustostan itibaren başlanacak. -KUZEY HATTI- Açıklamada, projenin kuzey hattı olan Alsancak-Aliağa arasındaki istasyonlarda da tüm imalatların bitirildiği, Çiğli'de yapımı tamamlanan depo ve atölye tesislerinin ekipmanlarının montajına başlandığı belirtildi. Açıklamaya göre, sisteme enerji sağlayan katener ve haberleşme sistemlerinin tamamlanmasının ardından kuzey hattında da deneme seferlerine başlanacak. 8 etapta çeşitli çalışmaların yapıldığı projede, tüm istasyonların enerji temini için enerji nakil hattı yapımları bitirilirken, hattın ray döşeme çalışmalarının yanı sıra yolcuların belirli noktalarda ESHOT otobüslerini kullanabilmeleri için 14 noktada aktarma merkezlerinin yapımı tamamlandı.