Alpu Ovası'na termik santral istemiyorlar

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Alpu Ovası\'na yapılması planlanan kömürlü termik santral için askıya çıkartılan Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna karşı toplanan 800 itiraz dilekçesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Alpu Ovası\'na termik santral yapılmasına karşı çıkan Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu (ESÇEP) üyeleri, ÇED raporunun iptali için 800 imzalı dilekçe topladı. Dilekçeleri teslim etmeden önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde açıklamada bulunan ESÇEP Başkanı Selim Kurnaz, yapılması planlanan kömürlü termik santral ve bu santrale kömür sağlayacak olan rezerv alanındaki külün depolama tesisiyle ilgili ÇED raporunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edilerek halkın görüş ve önerisine açıldığını belirtti. ÇED raporunun iptal edilmesini isteyen Selim Kurnaz şöyle konuştu:

\"Herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Anayasa ile koruma altına alınmış yaşam hakkımız açıkça ihlal edilmekte, bu vesile ile hukuk, adalet ve mevzuat hükümlerine aykırı davranılmaktadır. Uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan yaşam hakkına saygı gösterilmemektedir. Enerji üretimine karşı değiliz ancak bütün dünya kömürlü termik santrallerin zararlarından bahsederken ve enerji üretmek için daha zararsız ve hatta ucuz yöntemler varken, sağlığımıza böylesine zararlı kömürlü termik santralde direnilmemesini istiyoruz. ESÇEP olarak, tüm bu görüş ve düşüncelerin yer aldığı ÇED raporu iptali ile ilgili vatandaşlarımızın itiraz dilekçelerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne teslim ediyor, gereğinin yapılmasını istiyoruz.\"



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