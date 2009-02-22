Alp'ten hodri meydan

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Vefik Alp, rakipleri Kadir Topbaş ile Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı çağrıda "Sıkıysa televizyonlarda karşıma gelin" dedi.



DSP'nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Melik Turgultalp'in tanıtımı için Gaziosmanpaşa'daki bir düğün salonunda düzenlenen törende konuşan Alp, 1989 yılındaki bir hatırasını anlattı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki büyükelçilik binasının saçaklarına sürekli güvercinlerin gelmesi nedeniyle dönemin büyükelçisi Yaşar Yakış'tan bir şikayet mektubu aldığını belirten Alp, kendisinin de Yakış'a hitaben, "Ne mutlu bana; güvercinler büyük mimari yapıtlara gelir. Bırakın kalsın" dediğini aktardı.



Güvercinlerin o günlerden uçarak başına konduğunu ifade eden Alp, "Ben de şimdi bir kuş oldum. Bir güvercin olarak bütün ilçelerin üstünden uçacağım ve 29 Mart gecesi büyükşehirin başına konacağız" diye konuştu.



Alp, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın İstanbul'un bütün nimetlerini belli kesimlere verdiğini, o kesimin dışındaki insanların sıkıntı çektiğini, 5 kişinin bir evde sobayla ısındığını savundu. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için "İstanbul onu yutacak, farkında değil" ifadesini kullanan Alp, medyanın sadece bu 2 aday üzerinde odaklandığını, sanki başka aday yokmuş gibi hareket ettiğini söyledi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Kılıçdaroğlu'na seslenen Alp, "Sıkıysa gelin televizyonlarda karşıma" dedi.



Eski Devlet Bakanı ve Parti Meclisi Üyesi Masum Türker de, ömürlerinin sonuna kadar akacak kanın her bir damlasının birer güvercin, "birer Ecevit" olduğunu dile getirerek, namuslu bir şekilde, güvercinler olarak halkın sesi olduklarını kaydetti.



Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ilçelerinin İstanbul genelinde DSP'nin en çok oy aldığı ilçeler olduğunu anlatan Türker, DSP'nin seçimde başarılı olması için partililerin bir araya gelmeleri, ev ev, mahalle mahalle çalışılmaları gerektiğini ifade etti. Türker, özellikle partili kadınlara çok iş düştüğünü de aktardı.



Konuşmaların ardından Türker, Ahmet Vefik Alp, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Melik Turgultalp ve diğer ilçelerin belediye başkan adaylarını tanıttı.

