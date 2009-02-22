T24 LogoT24 Logo
Politika

Alp'ten hodri meydan

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Vefik Alp, Topbaş ile Kılıçdaroğlu'na "Sıkıysa televizyonlarda karşıma gelin" dedi.

22 Şubat 2009 02:00

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Vefik Alp, rakipleri Kadir Topbaş ile Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı çağrıda "Sıkıysa televizyonlarda karşıma gelin" dedi.

DSP'nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Melik Turgultalp'in tanıtımı için Gaziosmanpaşa'daki bir düğün salonunda düzenlenen törende konuşan Alp, 1989  yılındaki bir hatırasını anlattı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki büyükelçilik binasının saçaklarına sürekli güvercinlerin gelmesi nedeniyle dönemin büyükelçisi Yaşar Yakış'tan bir şikayet mektubu aldığını belirten Alp, kendisinin de Yakış'a hitaben, "Ne mutlu bana; güvercinler büyük mimari yapıtlara gelir. Bırakın kalsın" dediğini aktardı.

Güvercinlerin o günlerden uçarak başına konduğunu ifade eden Alp, "Ben de şimdi bir kuş oldum. Bir güvercin olarak bütün ilçelerin üstünden uçacağım ve 29 Mart gecesi büyükşehirin başına konacağız" diye konuştu.

Alp, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın İstanbul'un bütün nimetlerini belli kesimlere verdiğini, o kesimin dışındaki insanların sıkıntı çektiğini, 5 kişinin bir evde sobayla ısındığını savundu. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için "İstanbul onu yutacak, farkında değil" ifadesini kullanan Alp, medyanın sadece bu 2 aday üzerinde odaklandığını, sanki başka aday yokmuş gibi hareket ettiğini söyledi.
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Kılıçdaroğlu'na seslenen Alp, "Sıkıysa gelin televizyonlarda karşıma" dedi.

Eski Devlet Bakanı ve Parti Meclisi Üyesi Masum Türker de, ömürlerinin sonuna kadar akacak kanın her bir damlasının birer güvercin, "birer Ecevit" olduğunu dile getirerek, namuslu bir şekilde, güvercinler olarak halkın sesi olduklarını kaydetti.

Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ilçelerinin İstanbul genelinde DSP'nin en çok oy aldığı ilçeler olduğunu anlatan Türker, DSP'nin seçimde başarılı olması için partililerin bir araya gelmeleri, ev ev, mahalle mahalle çalışılmaları gerektiğini ifade etti. Türker, özellikle partili kadınlara çok iş düştüğünü de aktardı.

Konuşmaların ardından Türker, Ahmet Vefik Alp, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Melik Turgultalp ve diğer ilçelerin belediye başkan adaylarını tanıttı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24