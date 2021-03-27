Alpine F1 pilotu Fernando Alonso, yeni sezon için umutlu

2005 ve 2006 yıllarında Formula 1’de şampiyonluğa ulaşan İspanyol pilot Fernando Alonso, iki yıllık aranın ardından döndüğü F1’de yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

Formula 1’de 2005 ve 2006 yıllarında Renault ile şampiyonluk yaşayan Fernando Alonso, son olarak 2018 yılında McLaren takımıyla yarışmıştı. Sonrasında Formula 1 kariyerini sonlandıran İspanyol pilot, yeni sezonda Alpine takımıyla birlikte yeniden pistlere geri dönecek.

Pazar günü başlayacak olan yeni sezon öncesi The Associated Press ile röportaj yapan Alonso, "Açıkçası, pazar günleri rekabet etmek, büyük mücadelelerin yarattığı adrenalini yaşamak ve kazanma fırsatı yakalamak güzel olurdu. Ancak, adım adım ilerleyip nerede olduğumuzu göreceğiz. Çok motive olmuş durumdayız. Testlerdeki gidişattan oldukça mutluyuz ve şimdi sadece yarışmamız gerekiyor ki bu da bizim için en önemli şey" ifadelerini kullandı.

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken geçtiğimiz ay geçirdiği bisiklet kazasının ardından çenesi kırılan ve ameliyat olan Alonso, bu konuyla ilgili şu sözleri söyledi:

"Çok korktum. Yeni sezonun ilk yarışından bir ay önce kendinizi bisiklet kazasının ardından hastanede buluyorsunuz. Sonra da bunun geri dönüşünüzü geciktirip geciktirmeyeceğini ve herhangi bir sonucu olup olmayacağını düşünmeye başlıyorsunuz. Neyse ki doktorlar problemi çabucak bir şekilde belirlediler ve bunun hızlı bir iyileşme olduğunu söylediler"

(Eurosport Türkiye)