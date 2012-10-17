Ünlü filmlere konu olan Alpha Centauri'de gezegen bulundu

Gök bilimciler, Güneş'e en yakın yıldız olan Alpha Centauri B’nin yörüngesinde, bir gezegen keşfetti. Birbirinin yörüngesinde hareket eden yıldız sistemi, Güneş Sistemi’nden sadece 4.4 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Alpha Centauri Bb adı verilen gezegen, yaklaşık dünya ile aynı kütlede olup, yıldızın etrafında izlediği yörünge, Dünya’nın Güneş’in yörüngesine oranla 25 kat daha küçük olduğu keşfedildi.

Yıldızına yaklaşık 5.8 milyon kilometre yakın olması sebebiyle, Bb’nin yüzeyindeki sıcaklığın 1200 Santigrat derece olduğu tahmin ediliyor.



'Başka gezegenler de olabilir'



Gök bilimciler, lav gezegende yaşam olasılığı çok düşük olsa da, Alpha Centauri yıldızlarında farklı gezegenlerin yer alabileceğini belirtiyor.

ntvmsnc.com.tr'de yer alan, Nature dergisinde yayımlanmış habere göre; İsviçre’nin Cenevre Üniversitesi’nden Stephane Udry, “En yakın komşumuzda bir gezegen keşfetmiş olmak, diğerlerinin de orada bulunuyor olabileceğine işaret eden büyük bir gelişme” dedi.

Alpha Centauri, Alpha Centauri A ve B yıldızlarıyla, bu iki yıldıza daha uzak bir mesafede bulunan Proxima Centauri adlı iki cüceden oluşur. Centaurus takımyıldızını en parlak yıldızı olan Alpha Centauri A, aynı zamanda gökte Sirius’un ve Canopus’un ardından en parlak üçüncü yıldızı olarak belirtiliyor.



450 günde keşfedildi



Alpha Centauri sistemi, Güneş Sistemi’ne yakın olmasından dolayı tarih boyunca bilim insanları tarafından yaşama olanak verebilecek yer olarak kabul edildi.

Transformers serisindeki robot ırkın evi olan Cybertron ile Avatar filminde konu edilen mavi devler Na’vi ırkının evi Pandora, Alpha Centauri’de yer alıyor.

En son analizlerde Alpha Centauri sistemini çok dikkatli bir şekilde inceleyen gök bilimciler, Dünya büyüklüğündeki gezegenin çekim gücüyle yıldızını saatte yaklaşık 1.5 km hızla titrettiği sonucuna ulaştı. Söz konusu bu etkinin tespit edilmesinin ardından, 450 gün boyunca Alpha Centauri B’nin üzerindeki güneş lekeleriyle, Bb’nin yörüngesinde oluşturduğu izlerin kesin olarak birbirlerinden ayırt edilmesi için çalışıldı.

Cenevre Gözlemevi’nde ve Portekiz’in Porto Üniversitesi’nde çalışmalar yürüten Xavier Dumusque’nin başını çektiği ekip, gözlemevinde bulunan ve ‘gezegen avcısı’ olarak bilinen HARPS spektrometresiyle alpha Centauri Bb’yi bir yılı aşkın gözlemlerin sonunda tespit etmeyi başardı.

Çalışmada yer almayan ABD’nin California Üniversitesi’nden Greg Laughlin, “Bu gezegenin keşfine adadıkları çaba, eşi benzeri fazla görülmeyen türden” ifadesini kullandı.



Bir gün oraya gidecek miyiz?



Laughlin, “Alpha Centauri B bize çok yakın... Bu bilim insanlarını heyecanlandırıyor” dedi. Günümüz teknolojisinin sunduğu roketlerle, yıldıza ulaşmak 40 bin yıl alacak. Ancak itiş gücünde yapılacak atılımlar, bir gün Alpha Centauri yıldız sistemine gitmeyi bir hayal olmaktan çıkarabilir.

Güneş’e benzeyen Alpha Centauri A ve B yıldızlarından A, Güneş’ten biraz daha büyük ve parlak. B ise Güneş’ten biraz daha küçük ve yarısı kadar parlak.